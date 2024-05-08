Выпуск 9front 10522, ответвления от операционной системы Plan 9

Представлен новый выпуск операционной системы 9front, который опубликован под кодовым именем «DO NOT INSTALL» (приуроченная к релизу песня). В рамках проекта 9front с 2011 года сообществом развивается независимый от компании Bell Labs форк распределённой операционной системы Plan 9. Готовые установочные сборки сформированы для архитектур i386, x86_64 и плат Raspberry Pi 1-4. Код проекта распространяется под лицензией MIT.

Из особенностей 9front отмечается реализация дополнительных механизмов защиты, расширение поддержки оборудования, улучшение работы в беспроводных сетях, добавление новых файловых систем, реализация звуковой подсистемы и кодировщиков/декодировщиков звуковых форматов, поддержка USB, создание web-браузера Mothra, замена загрузчика и системы инициализации, применение шифрования данных на диске, поддержка Unicode, наличие эмулятора реального режима, поддержка архитектуры AMD64 и 64-разрядного адресного пространства.

Основная идея Plan 9 связана со стиранием различий между локальными и удалёнными ресурсами. Система представляет собой распределенную среду, базирующуюся на трех базовых принципах: все ресурсы можно рассматривать как иерархический набор файлов; нет различия в доступе к локальным и внешним ресурсам; каждый процесс имеет собственное изменчивое пространство имен. Для создания единой распределенной иерархии файлов-ресурсов используется протокол 9P.

В новой версии:

Предложен новый драйвер Ext4srv с реализацией файловой системы Ext4, который заменил собой ранее применявшийся драйвер с ФС Ext2.

Расширена поддержка звуковых адаптеров с интерфейсом USB. Добавлена поддержка звуковых карт с частотой дискретизации, отличной от 44.1kHz.

Добавлена поддержка DNS over TLS.

Для плат Raspberry Pi портирован код для поддержки Wi-Fi.

Добавлена поддержка шины I2C и улучшена поддержка UART для MT7688.

Добавлена программа Vdiff, позволяющая просматривать отличия между файлами в графическом режиме.

В Mixfs разрешено переключение между звуковыми устройствами.

Изменено поведение IP-стека — выставленные маршруты теперь привязываются к сетевому интерфейсу и удаляются при его отключении.

Источник: opennet.ru