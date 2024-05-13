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Выпуск Альт Рабочая станция К 10.3

Вышла новая версия операционной системы «Альт Рабочая станция К 10.3». Сборка подготовлена для архитектуры x86_64.

Скачать образ:

В новом образе:

  • Добавлен виджет прогноза погоды по данным от Яндекса.
  • Ускорена работа в фото- и видеоредакторах, с 3D-графикой благодаря поддержке запуска приложений на дискретной видеокарте NVIDIA.
  • Возможен выбор темной темы оформления при первом входе в систему.
  • Автоматически создается файл подкачки памяти swap.

Подробно в рассылках: altlinux-announce-ru@ community@

Состав дистрибутива

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Источник: linux.org.ru

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