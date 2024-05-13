Выпуск Альт Рабочая станция К 10.3

Вышла новая версия операционной системы «Альт Рабочая станция К 10.3». Сборка подготовлена для архитектуры x86_64.
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В новом образе:
- Добавлен виджет прогноза погоды по данным от Яндекса.
- Ускорена работа в фото- и видеоредакторах, с 3D-графикой благодаря поддержке запуска приложений на дискретной видеокарте NVIDIA.
- Возможен выбор темной темы оформления при первом входе в систему.
- Автоматически создается файл подкачки памяти swap.
Подробно в рассылках: altlinux-announce-ru@ community@
Источник: linux.org.ru