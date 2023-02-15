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Выпуск Альт Сервер Виртуализации 10.1

Состоялся выпуск операционной системы «Альт Сервер Виртуализации» 10.1 на 10 платформе ALT (ветка p10 Aronia). Операционная система предназначена для использования на серверах и реализации функций виртуализации в корпоративной инфраструктуре. Доступен сервис для работы с образами Docker. Сборки подготовлены для архитектур x86_64, AArch64 и ppc64le. Продукт поставляется в рамках Лицензионного договора, который предоставляет возможность свободного использования физическими лицами, но юридическим лицам допускается только тестирование, а для использования требуется приобрести коммерческую лицензию или заключить лицензионный договор в письменной форме.

Новшества:

  • Системное окружение построено на базе ядра Linux 5.10 и systemd 249.13.
  • В инсталлятор добавлен пакет kernel-modules-drm, обеспечивающий более высокую производительность для графического оборудования (актуально для платформ AArch64).
  • Использование загрузчика GRUB (grub-pc) вместо syslinux в образе для Legacy BIOS.
  • Добавлена поддержка оптимизации памяти NUMA (numactl) при использовании сценария базовой виртуализации на основе kvm+libvirt+qemu.
  • Улучшена поддержка multipath для создания сетевого хранилища хранения данных (multipathd включен в исталляторе по умолчанию).
  • В Настройках сети по умолчанию используется etcnet, который позволяет настроить сеть ручным способом. Для работы с конфигурационными файлами необходимы полномочия администратора (root).
  • Использование CRI-O вместо Docker в Kubernetes.
  • В системе управления виртуализацией PVE 7.2 (Proxmox Virtual Environment) добавлена поддержка новых сервисов и настроек, выполнена синхронизация с пакетной базой Debian 11.3, задействовано ядро Linux 5.15, а также обновлены QEMU 6.2, LXC 4.0, Ceph 16.2.7 и OpenZFS 2.1.4.
  • Увеличен лимит на число виртуальных процессоров (vCPUs) для хостов гипервизора, что позволяет использовать более мощное оборудование для развертывания системы управления виртуализацией.
  • Обновлены версии ключевых компонентов для создания, управления и мониторинга виртуального контура.
  • Обновлены официальные образы контейнеров в реестре контейнеров, а также обновлены образы на ресурсах hub.docker.com и images.linuxcontainers.org.

    Новые версии приложений

    • CRI-O 1.22.
    • Docker 20.10.
    • Podman 3.4.
    • Apache 2.4.
    • SSSD 2.8.
    • PVE 7.2.
    • FreeIPA 4.9.
    • QEMU 6.2.
    • Ansible 2.9.
    • Libvirt 8.0.
    • MariaDB 10.6.

Источник: opennet.ru

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