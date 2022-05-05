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Выпуск Apache OpenOffice 4.1.12

После семи месяцев разработки и восьми лет с момента прошлого значительного выпуска сформирован корректирующий релиз офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.12, в котором предложено 10 исправлений. Готовые пакеты подготовлены для Linux, Windows и macOS.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Решена проблема с выставлением максимального масштаба (600%) в режиме предпросмотра при указании в поле «Preview Zoom» отрицательного значения.
  • Решены проблемы с размером диалога выбора файлов.
  • Улучшено оформление боковой панели.
  • Налажен поиск строк в ячейках электронных таблиц с датами (например в ячейке с датой ‘Friday, October 17, 2003’ не срабатывал поиск строки «October»).
  • Решены проблемы с отрисовкой фигур с атрибутом extrusion-depth.

Источник: opennet.ru

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