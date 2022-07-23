Выпуск Apache OpenOffice 4.1.13

Доступен корректирующий релиз офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.13, в котором предложено 7 исправлений. Готовые пакеты подготовлены для Linux, Windows и macOS. В новом выпуске отмечается устранение уязвимости, подробности о которой пока не приводятся, но упоминается, что проблема связана с мастер-паролем. В новом выпуске изменён метод кодирования и хранения мастер-пароля, поэтому пользователям перед установкой версии 4.1.13 рекомендовано сделать резервную копию профиля OpenOffice, так как в новом профиле будет нарушена совместимость с прошлыми выпусками.

Из изменений также отмечается улучшение оформления интерфейса предпросмотра перед выводом на печать, изменение наименования несохранённых документов («Untitled 1» вместо «Untitled1») и устранение недоработки, из-за которой попытки открытия документов, сохранённых в LibreOffice 7, приводили к выводу ошибки.



Источник: opennet.ru