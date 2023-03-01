Выпуск Apache OpenOffice 4.1.14

Доступен корректирующий релиз офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.14, в котором предложено 27 исправлений. Готовые пакеты подготовлены для Linux, Windows и macOS. В новом выпуске изменён метод кодирования и хранения мастер-пароля, поэтому пользователям перед установкой версии 4.1.14 рекомендовано сделать резервную копию профиля OpenOffice, так как в новом профиле будет нарушена совместимость с прошлыми выпусками.

Среди изменений в новой версии:

В Calc добавлена поддержка типа DateTime, применяемого в Excel 2010.

В Calc улучшена читаемость текста в комментариях к ячейкам.

В Calc решена проблема с отображением пиктограммы удаления фильтра в панели и меню.

В Calc исправлена ошибка, приводящая к некорректному изменению ссылок на ячейки при копировании и вставке через буфер обмена между электронными таблицами.

В Calc исправлена ошибка, приводящая к потере последней строки при импорте из файлов CSV, если в данной строке использовались незакрытые кавычки.

В Writer решена проблема с обработкой апострофов при импорте файлов в формате HTML.

В Writer налажено использование горячих клавиш в диалоге «Frame», независимо от использования опции «automatic».

Решена проблема с дублированием содержимого при импорте текста ячеек из файлов XLSX.

Улучшен импорт документов в формате OOXML.

Улучшен импорт файлов в формате SpreadsheetML, созданных в MS Excel 2003.

Источник: opennet.ru