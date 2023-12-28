Выпуск Apache OpenOffice 4.1.15

Доступен корректирующий релиз офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.15, в котором предложено 14 исправлений. Готовые пакеты подготовлены для Linux, Windows и macOS.

Среди изменений в новой версии:

В Calc устранён сбой, не позволявший сохранить документ в формате ODS в сборках, использующих алфавиты не на основе латиницы.

В Calc устранена проблема, приводящая к смещению формул при перемещении ячеек.

В Writer для китайского языка автоматический отступ первой строки по умолчанию выставлен в 2 символа.

В Math решены проблемы с дублированием существующего текста команд при вставке формул.

Устранена проблема с заменой некоторых глифов, используя таблицу GSUB из шрифта OpenType.

Из пакета с исходным кодом убраны лишние файлы, такие как clog и config.out.

Источник: opennet.ru