Выпуск Apache OpenOffice 4.1.15

Доступен корректирующий релиз офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.15, в котором предложено 14 исправлений. Готовые пакеты подготовлены для Linux, Windows и macOS.
Среди изменений в новой версии:
- В Calc устранён сбой, не позволявший сохранить документ в формате ODS в сборках, использующих алфавиты не на основе латиницы.
- В Calc устранена проблема, приводящая к смещению формул при перемещении ячеек.
- В Writer для китайского языка автоматический отступ первой строки по умолчанию выставлен в 2 символа.
- В Math решены проблемы с дублированием существующего текста команд при вставке формул.
- Устранена проблема с заменой некоторых глифов, используя таблицу GSUB из шрифта OpenType.
- Из пакета с исходным кодом убраны лишние файлы, такие как clog и config.out.
Источник: opennet.ru