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Выпуск архиватора RAR 7.0

Евгений Рошаль выпустил новую значительную версию архиватора RAR 7.0. Исходный код RAR продолжает быть доступным, но распространяется под ограничивающим лицензионным соглашением. Готовые сборки сформированы для Linux, macOS, Windows, Android и FreeBSD.

Из личного опыта RAR7 по-прежнему уступает LZMA2 в степени сжатия при использовании словарей до 4GB, но предоставляет значительно более высокую скорость сжатия и поддержку некоторых возможностей, которых нет, например, в 7-Zip: информацию для восстановления и поддержку полей не только изменения файлов, но и создания и последнего открытия. Недавно вышедший архиватор 7-zip 24.01 полностью поддерживает обновлённый формат RAR.

Что нового:

  • Добавлена поддержка словарей, размером до 64 гигабайт, что позволит более эффективно сжимать очень большие объёмы данных, например, образы виртуальных машин. Для словаря больше 4 гигабайт можно указать любой его размер, а не только степень двойки, как это было в предыдущих версиях. Для распаковки архивов со словарём больше 4ГБ требуется RAR/WinRar 7 и выше.
  • Добавлен новый алгоритм поиска повторяющихся сходных данных, что позволяет улучшить степень компрессии и/или ускорить процесс сжатия. Он регулируется опцией командной строки «-mcl[+|-]» (включить/выключить) — по умолчанию он выключен.
  • Добавлен новый более медленный алгоритм тщательного поиска повторений, который можно задействовать опцией «-mcx». Для словарей сжатия до 4ГБ архивы с обоими опциями будут поддерживаться для распаковки версиями RAR, начиная с 5-й.
  • Максимальная длина путей файлов в архиве увеличена с 2047 до 65 535 символов.

Источник: opennet.ru

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