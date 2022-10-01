Выпуск атомарно обновляемого дистрибутива carbonOS 2022.2

Опубликован выпуск пользовательского Linux-дистрибутива carbonOS 2022.2, построенного с использованием модели атомарной компоновки системы, при которой базовое окружение поставляется как единое целое, не разбитое на отдельные пакеты. Дополнительные приложения устанавливаются в формате Flatpak и запускаются в изолированных контейнерах. Размер установочного образа 2 ГБ. Наработки проекта распространяются под лицензией MIT.

Содержимое базовой системы монтируется в режиме только для чтения для защиты от модификации в случае компрометации. Раздел /usr/local доступен для записи. В качестве файловой системы применяется Btrfs с включением сжатия сохраняемых данных и активным применением снапшотов. Процесс обновления системы сводится к фоновой загрузке нового системного образа и переключения на него после перезапуска. При этом старый системный образ сохраняется и при желании или возникновении проблем пользователь в любой момент может вернуться на прошлую версию. В процессе разработки дистрибутива начинка системного окружения собирается при помощи инструментария OSTree (образ формируется из Git-подобного хранилища) и сборочной системы BuildStream, без использования пакетов от других дистрибутивов.

Для установки дистрибутива предлагается графический инсталлятор и интерфейс первоначальной настройки системы. Установленные пользователем приложения изолируются друг от друга в контейнерах. Кроме установки пакетов Flatpak дистрибутив также позволяет использовать инструментарий nsbox для создания произвольных контейнеров, в которых в том числе могут размещаться окружения традиционных дистрибутивов, таких как Arch Linux и Debian. Также предоставляется поддержка инструментария podman, обеспечивающего совместимость с контейнерами Docker. В дистрибутиве реализован централизованный механизм управления полномочий на базе Polkit — sudo не поддерживается и единственным способом выполнения команд с правами root является pkexec.

Проектом развивается собственное пользовательское окружение GDE (Graphite Desktop Environment), основанное на GNOME. Среди отличий от GNOME: модернизированные экран входа в систему, конфигуратор, индикаторы громкости и яркости, панель и оболочка Graphite Shell. В следующем выпуске намерены отказаться от поддержания своей оболочки в пользу штатного GNOME Shell и перейти к продвижению развиваемых проектом улучшений в основной состав GNOME.

В новой версии:

Обновлены версии компонентов дистрибутива, включая ядро Linux 5.19, Mesa 22 и glibc 2.36.

Пользовательская оболочка синхронизирована с GNOME 43.

Переработаны настройки ядра, включены отсутствующие драйверы.

Улучшена поддержка систем с процессорами Intel, для которых обеспечена установка обновлений микрокода, а для контроля за температурой задействован thermald.

Проведена унификация системных шрифтов.

Для упрощения отладки оранизована загрузка файлов debuginfo по необходимости.

Из основного состава выделен bootstrap-модуль, предназначенный для сборки дистрибутива, который теперь можно использовать отдельно от carbonOS для сборки других проектов.

Частично реализована поддержка аутентификации по отпечаткам пальцев, поддержка систем с несколькими GPU и поддержка видеокарт NVIDIA.

Источник: opennet.ru