Выпуск BackBox Linux 8, дистрибутива для тестирования безопасности

Спустя два с половиной года после публикации прошлого выпуска доступен релиз Linux-дистрибутива BackBox Linux 8, базирующегося на Ubuntu 22.04 и поставляемого с коллекцией инструментов для проверки безопасности системы, тестирования эксплоитов, обратного инжиниринга, анализа сетевого трафика и беспроводных сетей, изучения вредоносного ПО, стресс-тестирования, выявления скрытых или потерянных данных. Пользовательское окружение основано на Xfce. Размер iso-образа 3.9 ГБ (x86_64).

В новой версии произведено обновление системных компонентов с Ubuntu 20.04 до ветки 22.04. Ядро Linux обновлено до выпуска 5.15. Обновлены версии входящих в состав инструментов для тестирования безопасности и компонентов окружений рабочего стола. ISO-образ собран в гибридном формате и адаптирован для загрузки на системах с UEFI.