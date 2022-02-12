Выпуск библиотеки для создания графических интерфейсов Slint 0.2

С выходом версии 0.2 тулкит для создания графических интерфейсов SixtyFPS переименован в Slint. Причиной переименования стала критика пользователями названия SixtyFPS, которое приводило к путанице и неоднозначности при отправке запросов в поисковые системы, а также не отражало назначение проекта. Новое название было выбрано в ходе обсуждения с сообществом на GitHub, в котором пользователи предлагали новые названия.

Авторы библиотеки (Olivier Goffart и Simon Hausmann) бывшие разработчики KDE, позже перешедшие в компанию Trolltech для работы над Qt, сейчас основали свою компанию, развивающую Slint. Одной из целей проекта является предоставление возможности работы с минимальным потреблением ресурсов CPU и памяти (для работы необходимо несколько сотен килобайт ОЗУ). Для отрисовки доступно два бэкенда — gl на базе OpenGL ES 2.0 и qt, использующий Qt QStyle.

Поддерживается создание интерфейсов в программах на языках Rust, C++, и JavaScript. Авторами библиотеки разработан специальный язык разметки «.slint», который компилируется в нативный для выбранной платформы код. Существует возможность протестировать язык в онлайн редакторе или ознакомиться с примерами, собрав их самостоятельно. Код библиотеки написан на языках С++ и Rust, и распространяется под лицензией GPLv3 или коммерческой лицензией, допускающей использование в проприетарных продуктах без открытия кода.