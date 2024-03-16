Выпуск библиотеки Libadwaita 1.5 для создания интерфейсов в стиле GNOME

Проект GNOME опубликовал выпуск библиотеки Libadwaita 1.5, включающей набор компонентов для стилевого оформления интерфейса пользователя, соответствующего рекомендациям GNOME HIG (Human Interface Guidelines). Библиотека включает в себя готовые виджеты и объекты для построения приложений, соответствующих общему стилю GNOME, интерфейс которых может адаптивно подстраиваться под экраны любого размера. Код библиотеки написан на языке Си и распространяется под лицензией LGPL 2.1+.

Библиотека libadwaita используется в сочетании с GTK4 и включает компоненты используемой в GNOME темы оформления Adwaita, которые были вынесены из GTK в отдельную библиотеку. Вынос элементов визуального оформления GNOME в отдельную библиотеку позволяет развивать необходимые для GNOME изменения отдельно от GTK, что даёт возможность разработчикам GTK сосредоточиться на базовых вещах, а разработчикам GNOME более быстро и гибко продвигать необходимые для себя изменения стилевого оформления, не затрагивая сам GTK.

В библиотеку входят типовые виджеты, охватывающих различные элементы интерфейса, такие как списки, панели, блоки редактирования, кнопки, вкладки, формы поиска, диалоговые окна и т.п. Предложенные виджеты позволяют создавать универсальные интерфейсы, которые органично функционируют как на крупных экранах ПК и ноутбуков, так и на небольших сенсорных экранах смартфонов. Интерфейс приложений динамически меняется в зависимости от размера экрана и доступных устройств ввода. Библиотека также включает набор стилей Adwaita, приводящих внешний вид в соответствие с рекомендациями GNOME, без необходимости выполнения ручной адаптации.

Основным изменением в libadwaita 1.5 стала переработка адаптивных виджетов для создания диалоговых окон, подстраивающихся под размер видимой области. В отличие от традиционных диалогов, которые размещаются в отдельных окнах, новые диалоги формируются на стороне клиента, отрисовываются внутри существующих окон и не могут выходить за пределы родительского окна. Подобный подход упрощает создание универсальных диалогов, сочетаемых с интерфейсами для мобильных и настольных систем, а также предоставляет дополнительные возможности для управления диалогами (например, не нужно отслеживать выход за границу окна, можно выбирать поведение в отношении кнопок закрытия, обеспечивается автоматическое развёртывание на весь экран в мобильных версиях приложений, учитывается стиль текущего окна, а не системы, при затемнении диалога).

В дальнейшем планируется реализовать ещё один вариант подобных диалогов, привязанных не к окнам, а ко вкладкам внутри окна, что может быть востребовано в таких приложениях, как браузеры для того, чтобы связанные со вкладкой диалоги не перекрывали основное окно при переключении между вкладками.

Для мобильных устройств реализована поддержка размещения диалогов в форме листов, закреплённых в нижней части экрана (bottom sheets), а не в форме листов, выровненных по центру. Прикреплённые к нижней части диалоги избавляют пользователей от путаницы с закрытием окон — в подобных диалогах часть родительского окна остаётся видимой и кнопки закрытия родительского окна и самого диалога явно разделены, поэтому их теперь трудно спутать.

Управление новыми диалогами производится при помощи класса AdwDialog, работа с которым в большинстве ситуаций походит на использование класса GtkWindow, а различия сводятся к операциям отображения и закрытию. Например, свойство «:transient-for» заменено на параметр в функции adw_dialog_present(), добавлен новый сигнал «::close-attempt», изменена обработка параметра «:can-close». Вместо классов AdwPreferencesWindow, AdwAboutWindow и AdwMessageDialog с новыми диалогами предложено использовать классы AdwPreferencesDialog, AdwAboutDialog и AdwAlertDialog.

Диалоги, которые не имеют родительского окна, по-прежнему будут обрабатываться в форме отдельных окон. Как окна также будут функционировать диалоги, родительские окна которых не могут быть использованы для размещения диалогов, например, если они не допускают изменения размера или для них отсутствуют классы AdwWindow и AdwApplicationWindow.

Не связанные с переработкой диалогов изменения в Libadwaita 1.5:

В класс AdwEntryRow добавлено свойство «:text-length» для ограничения размера текста в поле ввода.

В класс AdwMessageDialog добавлен метод remove_response().

В класс AdwBreakpointBin, позволяющий менять интерфейс пользователя произвольным образом в зависимости от размера окна, добавлена возможность программного удаления точек останова.

В класс AdwSwipeTracker добавлен флаг «:allow-window-handle», допускающий пролистывание поверх верхней панели (используется в листах, прикреплённых к нижнему краю).

Повышена яркость цветов, используемых при затенении окон при тёмном стиле оформления.

Источник: opennet.ru