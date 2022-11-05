Выпуск BK 3.13.2211.10133, эмулятора БК-0010-01, БК-0011 и БК-0011М

Доступен выпуск проекта BK 3.13.2211.10133, развивающего эмулятор для производившихся в 80-х годах прошлого века 16-разрядных бытовых компьютеров БК-0010-01, БК-0011 и БК-0011М, совместимых по системе команд с компьютерами PDP-11, СМ ЭВМ и ДВК. Эмулятор написан на С++ и распространяется в исходных текстах. Общая лицензия на код явно не обозначена, но в отдельных файлах упоминается LGPL, а также заимствованы некоторые компоненты под LGPL. Работа поддерживается только на платформе Windows.

Изменения в эмуляторе:

В окно отладки добавлен ассемблер. Теперь, двойной клик на поле команды позволяет её изменить, либо написать новую.

В дизассемблер и ассемблер добавлены опции для работы с расширенным набором команд. При выключении соответствующей опции дизассемблер/ассемблер просто не будет знать о соответствующих наборах команд.

DLL-библиотеки рендеров перенесены в директорию «Dll» для совместимости со сборками Scalolazа.

Источник: opennet.ru