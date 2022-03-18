Выпуск браузера Pale Moon 30.0

Опубликован релиз web-браузера Pale Moon 30.0, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox в браузере оставлена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления.

В новой версии:

Возвращена поддержка старых немодифицированных дополнений к Firefox. Осуществлён уход от использования собственного глобального идентификатора браузера (GUID) в пользу идентификатора Firefox, что позволит добиться максимальной совместимости со всеми старыми и оставшимися без сопровождения дополнениями, разработанными в своё время для Firefox (ранее, чтобы дополнение заработало в Pale Moon его требовалось специально адаптировать, что создавало трудности с использованием дополнений, оставшихся без сопровождающих). Развиваемый проектом сайт дополнений будет поддерживать как XUL-дополнения, специально адаптированные для Pale Moon, так и XUL-дополнения, распространявшиеся для Firefox.

Прекращено использование платформы UXP (Unified XUL Platform), развивавшей ответвление компонентов Firefox из репозитория Mozilla Central, избавленных от привязок к коду на языке Rust и не включающих наработки проекта Quantum. Вместо UXP браузер теперь будет собираться на базе окружения GRE (Goanna Runtime Environment), основанного на более актуальном коде движка Gecko, очищенного от кода неподдерживаемых компонентов и платформ.

Реализован механизм GPC (Global Privacy Control), пришедший на смену заголовку «DNT» (Do Not Track) и позволяющий информировать сайты о запрете продажи персональных данных и их использования для отслеживания предпочтений или перемещений между сайтами.

Настройка для выбора Pale Moon в качестве браузера по умолчанию перенесена в секцию «General».

В коллекции emoji реализована поддержка Twemoji 13.1.

Для улучшения совместимости с сайтами добавлены методы Selection.setBaseAndExtent() и queueMicroTask().

Улучшена настройка внешнего вида полос прокрутки через темы оформления.

Изменена структура пакетов для интернационализации и поддержки языков. Из-за проведения работы по перепроверке переводов наблюдается снижение охвата элементов в языковых пакетах.

Изменён формат профиля — после обновления до Pale Moon 30.0 профиль не сможет использоваться с прошлой веткой Pale Moon 29.x.

Источник: opennet.ru