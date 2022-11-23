Выпуск браузера Pale Moon 31.4

Опубликован релиз web-браузера Pale Moon 31.4, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox, в браузер возвращена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления.

В новой версии:

Добавлена поддержка формата изображений JPEG-XL.

В регулярных выражениях реализованы режимы «lookbehind» (отсылка назад) и «lookaround» (проверка окружения).

Код для разбора заголовков CORS приведён в соответствие со спецификацией (добавлена возможность указания масок «*» в заголовках Access-Control-Expose-Headers, Access-Control-Allow-Headers и Access-Control-Allow-Method).

Прекращена генерация событий нажатия клавиши для клавиш с непечатными символами (backspace, tab, клавиши курсора).

Добавлена поддержка платформы macOS 13 «Ventura».

Удалён код для оценки эффективности панорамирования и анимации вкладок, используемый при сборе телеметрии.

Удалён код для поддержки сборки на платформе SunOS.

Источник: opennet.ru