Выпуск браузера Pale Moon 32.1

Опубликован релиз web-браузера Pale Moon 32.1, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License).
Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированным в Firefox 29 и 57 интерфейсам Australis и Photon, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox, в браузер возвращена поддержка расширений, использующих XUL, и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления.
В новой версии:
- Включена по умолчанию поддержка набора технологий WebComponents для создания собственных тегов HTML, включающая спецификации Custom Elements, Shadow DOM, JavaScript Modules и HTML Templates, которые, например, применяются на GitHub. Из набора WebComponents в Pale Moon пока реализованы только API CustomElements и Shadow DOM.
- Стабилизированы сборки для macOS (Intel и ARM).
- Обеспечено затемнение хвоста заголовков вкладок, в которых не вмещается весь текст (вместо показа многоточия).
- Обновлены реализации Promise и функции async. Реализован метод Promise.any().
- Улучшена обработка объектов с регулярными выражениями, для которых обеспечена корректная сборка мусора.
- Решены проблемы с воспроизведением видео в формате VP8.
- Обновлён встроенный шрифт с emoji.
- Реализованы псевдо-классы CSS «:is()» и «:where()».
- Реализованы сложные селекторы для псевдо-класса «:not()».
- Реализовано CSS-свойство inset.
- Реализована CSS-функция env().
- Добавлена обработка воспроизведения видео с цветовой моделью RGB, а не только с YUV. Обеспечена обработка видео с полным диапазоном яркости (0-255 уровней).
- Включён по умолчанию API Web text-to-speech.
- Обновлены версии библиотек NSPR 4.35 и NSS 3.79.4.
- Удалены неиспользуемые настройки системы «Tracking protection» и проведена чистка кода (в Pale Moon используется собственная система блокирования счётчиков для отслеживания посещений, а система «Tracking protection» из Firefox не применялась).
- Повышена безопасность генерации кода в JIT-движке.
Источник: opennet.ru