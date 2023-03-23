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Выпуск браузера Pale Moon 32.1

Опубликован релиз web-браузера Pale Moon 32.1, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированным в Firefox 29 и 57 интерфейсам Australis и Photon, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox, в браузер возвращена поддержка расширений, использующих XUL, и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления.

В новой версии:

  • Включена по умолчанию поддержка набора технологий WebComponents для создания собственных тегов HTML, включающая спецификации Custom Elements, Shadow DOM, JavaScript Modules и HTML Templates, которые, например, применяются на GitHub. Из набора WebComponents в Pale Moon пока реализованы только API CustomElements и Shadow DOM.
  • Стабилизированы сборки для macOS (Intel и ARM).
  • Обеспечено затемнение хвоста заголовков вкладок, в которых не вмещается весь текст (вместо показа многоточия).
  • Обновлены реализации Promise и функции async. Реализован метод Promise.any().
  • Улучшена обработка объектов с регулярными выражениями, для которых обеспечена корректная сборка мусора.
  • Решены проблемы с воспроизведением видео в формате VP8.
  • Обновлён встроенный шрифт с emoji.
  • Реализованы псевдо-классы CSS «:is()» и «:where()».
  • Реализованы сложные селекторы для псевдо-класса «:not()».
  • Реализовано CSS-свойство inset.
  • Реализована CSS-функция env().
  • Добавлена обработка воспроизведения видео с цветовой моделью RGB, а не только с YUV. Обеспечена обработка видео с полным диапазоном яркости (0-255 уровней).
  • Включён по умолчанию API Web text-to-speech.
  • Обновлены версии библиотек NSPR 4.35 и NSS 3.79.4.
  • Удалены неиспользуемые настройки системы «Tracking protection» и проведена чистка кода (в Pale Moon используется собственная система блокирования счётчиков для отслеживания посещений, а система «Tracking protection» из Firefox не применялась).
  • Повышена безопасность генерации кода в JIT-движке.

Выпуск браузера Pale Moon 32.1


Источник: opennet.ru

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