Выпуск браузера Pale Moon 32.5

Опубликован релиз web-браузера Pale Moon 32.5, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированным в Firefox 29 и 57 интерфейсам Australis и Photon, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox, в браузер возвращена поддержка расширений, использующих XUL, и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления.

Основные изменения:

Добавлена начальная реализация API ReadableStreams.

Добавлена поддержка прозрачности в WebM-видео, применяемая при использовании тега <video> для анимированных изображений с прозрачностью. Изменение может сильно влиять на производительность воспроизведения видео, если в видео есть альфа-канал.

Добавлена поддержка метода crypto.randomUUID, позволяющим скриптам веб-сайтов генерировать случайные UUID при помощи API WebCrypto.

По просьбам пользователей добавлена настройка browser.bookmarks.openInTabClosesMenu (по умолчанию включена), которая позволяет оставлять открытым меню закладок после открытии из него закладок в новых вкладках (нажатием средней кнопки мыши или Ctrl+щелчок мышью). По умолчанию меню закладок закрывается сразу после открытия закладки.

Удалено переопределение значения User Agent для Netflix после прекращения поддержки в данном сервисе браузерного плагина Silverlight. Браузер Palemoon больше не поддерживает воспроизведение DRM-контента в Netflix и не планирует возвращать таковую поддержку.

Удалено переопределение значения User Agent для Spotify. Поддержка Spotify пока остаётся, но лишь часть DRM-контента с него будет воспроизводиться (например, по-прежнему воспроизводятся подкасты).

В Web Worker реализована поддержка вложенных и ограниченных (clamping) таймеров.

Улучшен процесс отрисовки SVG-изображений на поверхностях, в которых не заданы атрибуты высоты или ширины.

Улучшена производительность механизма выделения памяти.

Библиотека libvpx обновлена до версии 1.6.1.

Произведена чистка и обновление кода воспроизведения медиа-контента.

Удалена поддержка включения GMP (Gecko Media Plugin), так как он использовался только такими неподдерживаемыми компонентами, как EME/DRM и WebRTC.

Удалены последние куски кода EME/DRM, так как разработчики браузера Palemoon считают, что этими возможностями не следует пользоваться никаким приложениям, по причине «драконовской» политики медиа-индустрии в отношении свободного и открытого ПО.

Удалён файл simd.js, вместо которого теперь используется код на C++.

Прекращено использование библиотеки libav, вместо которой задействованы функции FFT из FFMpeg.

Убраны ограничения, связанны с поддержкой новых версий GLSL.

Добавлена защита от переопределения заголовка sec-gpc (Global Privacy Control).

Приведены к соответствию обновлённым спецификациям функции setInterval, ResizeObserver, Intl.NumberFormat и DefaultNumberOption().

Источник: opennet.ru