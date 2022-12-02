Выпуск Buttplug 6.2, открытой библиотеки для управления внешними устройствами

Организация Nonpolynomial выпустила стабильную и готовую для широкого применения версию библиотеки Buttplug 6.2, которая может быть использована для управления разного типа устройствами с помощью геймпадов, клавиатур, джойстиков и VR-устройств. В числе прочего поддерживается синхронизация работы устройств с контентом, воспроизводимым в Firefox и VLC, и развиваются плагины для интеграции с игровыми движками Unity и Twine.

Изначально библиотека проектировалась для управления только интимными игрушками, но в данный момент проведена работа и для управления другими видами устройств, например, медицинскими и фитнес-браслетами, благодаря поддержке интерфейсов Bluetooth, USB, HID, UART и WebSocket. Основная ветка библиотеки написана на языке Rust и опубликована под лицензией BSD. Имеются привязки для JaveScript/Typescript/WASM, C#, Python и Dart. В числе поддерживаемых устройств продукция таких брендов, как Lovense, Kiiroo, WeVibe, The Handy, Hismith и OSR-2/SR-6.



Источник: opennet.ru