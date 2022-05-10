Выпуск Chrome OS 101

Доступен релиз операционной системы Chrome OS 101, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 101. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 101 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Кроме того, продолжается тестирование Chrome OS Flex, редакции для Chrome OS использования на обычных компьютерах. Энтузиастами также формируются неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM.

Основные изменения в Chrome OS 101:

Реализован режим восстановления по сети (NBR, Network Based Recovery), позволяющий установить новую версию Chrome OS и обновить прошивку в случае повреждения системы и невозможности загрузки без необходимости локального подключения к другому устройству. Режим доступен для большинства устройств Chrome OS, выпущенных после 20 апреля.

Для загрузки и установки обновлений прошивок для периферийных устройств задействован инструментарий fwupd, так же применяемый в большинстве дистрибутивов Linux. Вместо автоматической установки обновлений предоставлен пользовательский интерфейс, позволяющий выполнять обновление, когда пользователь посчитает нужным.

Окружение для запуска Linux-приложений (Crostini) обновлено до Debian 11 (Bullseye). Debian 11 пока предлагается только для новых установок Crostini, а старые пользователи остаются на Debian 10, но при запуске им будет выведено предложение обновить окружение до новой версии. Обновление также можно инициировать через конфигуратор. Для упрощения диагностики проблем в каталоге Downloads теперь сохраняется лог с информацией о ходе обновления.

Улучшен интерфейс программы для работы с камерой. В левой панели инструментов упрощён доступ к опциям и наглядно показано какие режимы и возможности в настоящее время включены или не активны. Во вкладке с настройками улучшена читаемость параметров и упрощён поиск.

В программе для ведения рукописных заметок Cursive предложен переключатель для блокировки холста, позволяющий управлять доступностью панорамирования и масштабирования холста, например, для защиты от случайных перемещений во время работы над заметкой. Блокировка холста включается через меню и отключается через кнопку в верхней части.

Источник: opennet.ru