Выпуск Chrome OS 102, который отнесён к категории LTS

Доступен релиз операционной системы Chrome OS 102, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 102. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 102 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Кроме того, продолжается тестирование Chrome OS Flex, редакции для Chrome OS использования на обычных компьютерах. Энтузиастами также формируются неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM.

Основные изменения в Chrome OS 102:

Ветка Chrome OS 102 объявлена LTS (Long-term support) и будет сопровождаться в рамках расширенного цикла поддержки до марта 2023 года. Сопровождение прошлой LTS-ветки Chrome OS 96 продлится до сентября 2022 года. Отдельно выделяется ветка LTC (Long-term candidate), которая отличается от LTS более ранним обновлением до ветки с расширенным сроком поддержки (устройства, подключённые к каналу доставки обновлений LTC, будут переведены на Chrome OS 102 сразу, а подключённые к каналу LTS — в сентябре).

Добавлен вывод предупреждения о проблемах с кабелем при подключения к Chromebook внешних устройств через порт USB Type-C, если используемый кабель влияет на производительность и функциональность устройства (например, когда кабель не поддерживает определённые возможности Type-C, такие как подключение экрана, или не обеспечивает режимы с высокой скоростью передачи данных при использовании в Chromebook с USB4/Thunderbolt 3).

Улучшен интерфейс для настройки параметров приложения для работы с камерой. В левой панели инструментов упрощён доступ к опциям и наглядно показано какие режимы и возможности в настоящее время включены или не активны. Во вкладке с настройками улучшена читаемость параметров и упрощён поиск.

Продолжена начатая в выпуске Chrome OS 100 модернизация панели приложений (Launcher). В новой версии Launcher реализована возможность поиска вкладок, открытых в браузере. При поиске учитываются URL и название страницы во вкладке. В списке с результатами поиска категория с найденными браузерными вкладками, как и другие категории ранжируется в привязке к частоте кликов пользователя на результатах определённого типа. В первую очередь выводятся вкладки, воспроизводящие звук или недавно используемые. При клике пользователя на найденную вкладку осуществляется её открытие в браузере.

В файловом менеджере встроена поддержка извлечения данных из ZIP-архивов. Для раскрытия архива в контекстное меню добавлен пункт «Extract All».

В операционную систему интегрирован VPN-клиент с поддержкой протокола IKEv2. Настройка осуществляется через штатный конфигуратор по аналогии с ранее доступными VPN-клиентами L2TP/IPsec и OpenVPN.

Улучшен интерфейс увеличение отдельных областей экрана. Расширен режим увеличения с разбивкой экрана на части, при котором в нижней половине отображается имеющееся содержимое, а в верхней его увеличенный вариант. В новой версии пользователь может произвольно изменять размер верхней и нижних частей, отводя больше места содержимому или результатам увеличения.

Добавлена поддержка непрерывного панорамирования содержимого — по мере перемещения курсора, за ним перемещается и оставшаяся часть экрана. Управлять панорамированием также можно при помощи комбинации клавиш ctrl + alt + стрелки курсора.

В состав включено приложение Cursive для ведения рукописных заметок, структурирования идей и создания простых рисунков. Заметки и рисунки можно группировать друг с другом, объединяя их в проекты, которыми можно делиться с пользователями, передавать в другие приложения и экспортировать в PDF. Ранее данное приложение тестировалось на отдельных пользователях, а теперь включено по умолчанию на всех устройствах, поддерживающих стилус.

Источник: opennet.ru