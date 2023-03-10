Выпуск Chrome OS 111

Доступен релиз операционной системы Chrome OS 111, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 111. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Сборка Chrome OS 111 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Для использования на обычных компьютерах предлагается редакция Chrome OS Flex.

Основные изменения в Chrome OS 111:

Предложен более простой и быстрый способ сопряжения с Bluetooth-устройствами и Android-смартфонами. После включения устройства, для которого включён режим быстрого сопряжения (Fast Pair), платформа автоматически определяет новое устройство и позволяет подключить его одним нажатием. Bluetooth-устройства привязываются к учётной записи в Google, что упрощает переключение между устройствами.

В текстовый редактор добавлена подсказка по доступным клавиатурным комбинациям.

Для централизовано управляемых устройств предоставлена возможность идентификации устройства, с которого была отправлена работа вывода на печать. Информация об источнике передаётся через IPP-атрибут client-info.

Источник: opennet.ru