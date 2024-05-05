Выпуск Chrome OS 124

Представлен релиз операционной системы Chrome OS 124, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 124. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Вывод на экран осуществляется при помощи графического стека Freon (ведётся работа по переходу на использование Wayland) и оконного менеджера Aura. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Сборка Chrome OS 124 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Для использования на обычных компьютерах предлагается редакция Chrome OS Flex.

Основные изменения в Chrome OS 124:

Предложен более быстрый способ настройки раскладки окон при использовании режима разделения содержимого экрана на части, в котором можно разместить бок о бок окна двух разных приложений. После выбора режима разделения экрана в свойствах определённого окна, в правой половине экрана теперь сразу выводится обзор остальных открытых окон, которые можно выбрать для показа на второй половине. Добавлен режим приоритизации трафика (QoS, Quality of Service) при использовании беспроводных соединений, позволяющий предоставить больше пропускной способности видеоконференциям и игровым приложениям. Увеличен максимальный размер указателей мыши. Желаемый размер указателя можно выбрать в конфигураторе в секции «Accessibility>Сursor and touchpad». Большие указатели могут потребоваться не только для людей с проблемами со зрением, но и для акцентирования внимания при обучении и показе презентаций. Реализована необходимость получения отдельных полномочий при доступе приложений к API WebHID, предназначенному для низкоуровневого доступа к HID-устройствам (Human interface device, клавиатуры, мыши, геймпады, сенсорные панели) и организации работы без наличия в системе специфичных драйверов. Для уменьшения размера загружаемых обновлений драйверы к сканерам теперь загружаются непосредственно после подсоединения сканера, которому требуется драйвер, при активном сеансе пользователя. Загрузка производится автоматически без вывода запроса подтверждения операции у пользователя, но с показом уведомления после установки драйвера. Для манипуляторов мышь с интерфейсом Bluetooth включено использование режима быстрого сопряжения (Fast Pair). После включения новой мыши или её приближения к компьютеру система автоматически определит новое устройство и отобразит приглашение подключить её одним нажатием. Добавлена поддержка механизма «carrier lock», позволяющего мобильному оператору связи поставлять устройства, работающие только с SIM-картами этого оператора (например, когда устройств продаётся по сильно заниженной стоимости, а затраты покрываются за счёт тарифов на связь). Возможно прекращение привязки после истечения указанного в договоре времени. На устройствах с привязкой к оператору вход в режим разработчика запрещён.



Источник: opennet.ru