Выпуск Chrome OS 125 с новыми AI-инструментами

Представлен релиз операционной системы Chrome OS 125, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 125. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Вывод на экран осуществляется при помощи графического стека Freon (ведётся работа по переходу на использование Wayland) и оконного менеджера Aura. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Сборка Chrome OS 125 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Для использования на обычных компьютерах предлагается редакция Chrome OS Flex.

Основные изменения в Chrome OS 125:

Добавлен инструмент помощи при редактировании текстов (Assistive Copyeditor), выводящий рекомендации по грамматике, орфографии, стилю и структуре текста, редактируемого в web-приложениях или на сайтах.

Пользователям устройств Chromebook Plus предоставлен AI-генератор фона для видеоконференций, формирующий виртуальный задний план на основе описания на естественном языке. Генератор вызывается из меню панели управления видеоконференцией и позволяет сохранять созданные изображения для последующего использования в других приложениях.

Добавлен AI-генератор обоев рабочего стола и коллекция типовых шаблонов, которые можно адаптировать под свои предпочтения.

Добавлена поддержка кнопок на Bluetooth-гарнитурах, используемых для ответа, отклонения или завершения вызова, а также для управления включением микрофона.

В интерфейсе запуска программ (Launcher) появилась возможность поиска изображений по текстовому описанию изображённого, а не только по имени файлов. В панели поиска добавлена возможность настройки вывода результатов.

Добавлена опция для сокращения анимированных эффектов (Accessibility > Display and Magnification > Reduced Animations).

Добавлена возможность записи изменений на экране в виде анимированного GIF.

В режимах автоматического создания на лету субтитров к видео («Live Caption») и голосового заполнения любых полей ввода текста ( «Dictation») задействована новая модель распознавания речи и реализована поддержка языков, отличных от английского. В настоящее время в Live Caption поддерживается 6 языков, а в Dictation — 18 локалей.

Добавлен режим быстрого сопряжения с беспроводными мышами (достаточно расположить мышь поблизости и согласиться с предложением о сопряжении). Обеспечен вывод предупреждения с запросом подтверждения операции в случае отключения Bluetooth при использовании беспроводных устройствах ввода.

В просмотрщик видео добавлена настройка для управления скоростью воспроизведения.

Реализован диалог для установки самодостаточных web-приложений (PWA, Progressive Web Apps).

Источник: opennet.ru