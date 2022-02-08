Выпуск Chrome OS 98

Доступен релиз операционной системы Chrome OS 98, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 98. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 98 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0.

Основные изменения в Chrome OS 98:

Добавлены новые клавиатурные комбинации для быстрого переключения между виртуальными рабочими столами — «Shift + Search + N», где N — номер рабочего стола.

В настройки захвата экрана добавлена кнопка «Save» для сохранения скриншотов или скринкастов в любой локальный каталог или в Google Drive.

Добавлен режим восстановления по сети (NBR, Network Based Recovery), позволяющий установить новую версию Chrome OS и обновить прошивку в случае повреждения системы и невозможности загрузки.

Устранены специфичные для Chrome OS уязвимости, в том числе Use-after-free уязвимости в системе вывода на печать, Sharesheet и Exo, а также переполнение буфера в панели задач (Shelf).

Источник: opennet.ru