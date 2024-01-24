Выпуск Cryptsetup 2.7 с поддержкой аппаратного дискового шифрования OPAL

Для использования OPAL в LUKS2 требуется сборка ядра Linux с опцией CONFIG_BLK_SED_OPAL и включение в Cryptsetup (по умолчанию поддержка OPAL отключена). Настройка LUKS2 OPAL осуществляется по аналогии с программным шифрованием — метаданные сохраняются в заголовке LUKS2. Ключ разделяется на ключ раздела для программного шифрования (dm-crypt) и ключ разблокировки для OPAL. OPAL может использоваться как вместе с программным шифрованием (cryptsetup luksFormat —hw-opal <device>), так и отдельно (cryptsetup luksFormat —hw-opal-only <device>). Активация и деактивация OPAL производится тем же способом (open, close, luksSuspend, luksResume), что и для устройств LUKS2.