Выпуск CudaText 1.214.0

Тихо и незаметно обновился текстовый редактор CudaText.

За 7 месяцев с предыдущего анонса реализовано много улучшений, они кратко перечислены на англоязычном форуме: Перечисление. Самое заметное изменение — ускорение массовых замен, теперь замена RegEx ‘w’ например на одну букву происходит в разы быстрее, чем в Sublime Text. Новые плагины: Hotspots; в Markdown Editing добавили функционал VSCode’s Markdown-Index. Новые лексеры: Pkl, Roc, ReScript, Heta, Structured Text.

Редактор поддерживает расширения на Python и имеет несколько особенностей, заимствованных из Sublime Text. На wiki-странице проекта перечисляются преимущества над Sublime Text.

Доступны сборки для Linux (amd64, arm, aarch64), сборки для Gtk2 и Qt5. Gtk3-сборка все еще невозможна. Qt6-сборка возможна, но не выложена.

Название редактора происходит от сербского слова, означающего «чудо», и не связано с технологией CUDA.

Источник: linux.org.ru