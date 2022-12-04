Выпуск Cygwin 3.4.0, GNU-окружения для Windows

Компания Red Hat опубликовала стабильный релиз пакета Cygwin 3.4.0, включающего DLL-библиотеку для эмуляции базового Linux API в Windows, позволяющую с минимальными изменениями собирать созданные для Linux программы. В пакет также входят непосредственно собранные для выполнения в Windows стандартные Unix-утилиты, серверные приложения, компиляторы, библиотеки и заголовочные файлы.

Выпуск примечателен прекращением поддержки 32-разрядных установок и прослойки WoW64, применяемой для запуска 32-разрядных программ в 64-разрядной Windows. Также прекращена поддержка операционных систем Windows Vista и Windows Server 2008. В следующей ветке (3.5) планируют прекратить поддержку Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 и Windows Server 2012. Таким образом, в Cygwin 3.5.0 будут поддерживаться только Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 и Windows Server 2022.

Другие изменения:

Предоставлена возможность выполнения с рандомизацией адресного пространства (ASLR), которая включена по умолчанию в Cygwin DLL.

Удалён специализированный обработчик файлов с расширением «.com».

Добавлен код для обработки вызова setrlimit(RLIMIT_AS).

Добавлен код для обработки масок сигналов в /proc/<PID>/status.

Добавлены обработчики опций сокетов UDP_SEGMENT и UDP_GRO.

По умолчанию выставлена опция «CYGWIN=pipe_byte», при которой неименованные каналы работают в байтовом режиме, а не в режиме передачи сообщений.

В функциях ввода, определённых в заголовочном файле stdio.h, отключены попытки чтения за концом файла (EOF) для приближения поведения к Linux.

Указание пустого пути в переменной окружения PATH теперь трактуется как указание на текущий каталог, что соответствует поведению в Linux.

Значения по умолчанию FD_SETSIZE и NOFILE заменены на 1024 и 3200.

Источник: opennet.ru