Выпуск Cygwin 3.5.0, GNU-окружения для Windows

Компания Red Hat опубликовала стабильный релиз пакета Cygwin 3.5.0, включающего DLL-библиотеку для эмуляции базового Linux API в Windows, позволяющую с минимальными изменениями собирать созданные для Linux программы. В пакет также входят непосредственно собранные для выполнения в Windows стандартные Unix-утилиты, серверные приложения, компиляторы, библиотеки и заголовочные файлы.
Выпуск примечателен прекращением поддержки Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 и Windows Server 2012. Таким образом, в Cygwin 3.5.0 поддерживается только Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 и Windows Server 2022.
Другие изменения:
- Разрешён доступ к устройствам консолей (/dev/consN) из процессов, присоединённых к другим консолям или pty-терминалам. Изменение позволило обеспечить возможность запуска в консоли утилит GNU screen и tmux.
- Добавлена утилита newgrp для изменения идентификаторы группы в текущем сеансе.
- В утилиту cygcheck добавлена поддержка поиска пакетов в дистрибутиве cygwin и получения информации о доступных и установленных пакетах.
- В функции fnmatch и glob добавлена возможность указания классов символов при определении масок (например, «[:alnum:]’, «[=a=]», «[.aa.]»).
- Добавлен каталог /dev/disk с подкаталогами «by-*», являющимися символическими ссылками на устройства дисков и дисковых разделов:
- by-drive/DRIVE_LETTER -> ../../sdXN
- by-label/VOLUME_LABEL -> ../../sdXN
- by-id/BUSTYPE-[VENDOR_]PRODUCT_[SERIAL|0xHASH][-partN] -> ../../sdX[N]
- by-partuuid/MBR_SERIAL-OFFSET -> ../../sdXN
- by-partuuid/GPT_GUID -> ../../sdXN
- by-uuid/VOLUME_SERIAL -> ../../sdXN
- by-voluuid/MBR_SERIAL-OFFSET -> ../../sdXN
- by-voluuid/VOLUME_GUID -> ../../sdXN
Источник: opennet.ru