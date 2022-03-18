Выпуск dav1d 1.0, декодировщика AV1 от проектов VideoLAN и FFmpeg

Сообщества VideoLAN и FFmpeg опубликовали выпуск библиотеки dav1d 1.0.0 с реализацией альтернативного свободного декодировщика формата кодирования видео AV1. Код проекта написан на языке C (C99) с ассемблерными вставками (NASM/GAS) и распространяется под лицензией BSD. Реализована поддержка архитектур x86, x86_64, ARMv7 и ARMv8, и операционных систем FreeBSD, Linux, Windows, macOS, Android и iOS.

Библиотека dav1d поддерживает все возможности AV1, включая расширенные виды субдискретизации и все заявленные в спецификации параметры управления глубиной цвета (8, 10 и 12 бит). Работа библиотеки протестирована на большой коллекции файлов в формате AV1. Ключевой особенностью dav1d является ориентация на достижение максимально возможной производительности декодирования и обеспечение качественной работы в многопоточном режиме.

В новой версии:

Переделана организация многопоточности, в том числе реализовано автоматическое управление потоками.

Добавлена возможность ускорения вычислений при помощи векторных инструкций AVX-512. Улучшены ранее добавленные оптимизации на базе инструкций SSE2 и AVX2.

Предложен новый API для упрощения задействования GPU для ускорения.

Добавлен API для получения информации о кадрах, с которыми возникли проблемы при декодировании.

Напомним, что видеокодек AV1 разработан альянсом Open Media (AOMedia), в котором представлены такие компании, как Mozilla, Google, Microsoft, Intel, ARM, NVIDIA, IBM, Cisco, Amazon, Netflix, AMD, VideoLAN, Apple, CCN и Realtek. AV1 позиционируется как общедоступный и не требующий оплаты отчислений свободный формат кодирования видео, который заметно опережает H.264, H.265 (HEVC) и VP9 по уровню сжатия. Для всего диапазона протестированных разрешений в среднем AV1 обеспечивает тот же уровень качества при уменьшении битрейта на 13% по сравнению с VP9 и на 17% по сравнению с HEVC. На высоких битрейтах выигрыш увеличивается до 22-27% для VP9 и до 30-43% для HEVC. В тестах Facebook AV1 обогнал по уровню сжатия main profile H.264 (x264) на 50.3%, high profile H.264 на 46.2%, а VP9 (libvpx-vp9) на 34%.



Источник: opennet.ru