Выпуск Debian 12.3 отложен из-за проблемы, приводящей к повреждению ФС Ext4

Разработчики проекта Debian объявили о приостановке публикации установочных образов с обновлением Debian 12.3 из-за выявления в ядре Linux ошибки, приводящей к повреждению данных в файловой системе Ext4. Пользователям уже установленных систем рекомендовано воздержаться от установки обновлений пакетов с ядром из репозитория до публикации исправления.

Проблема проявляется в стабильной ветке ядра Linux 6.1, в которую было перенесено исправление, изначально добавленное в ветку 6.5 и устраняющее аварийное завершение из-за ошибки в коде обновления размера файла, сократившегося после операции прямого ввода/вывода с флагом O_SYNC. Повреждение отмечено как не критическое (что именно подразумевается под этим не поясняется, вероятно потеря данных происходит при очень редком стечении обстоятельств или данные безвозвратно не теряются, но размер файла становится больше фактического).

В контексте Debian 12 ошибка была перенесена в пакет с ядром 6.1, после его синхронизации с выпуском 6.1.64. В ходе обсуждения ошибки разработчики Debian упомянули, что проблема устранена в обновлении 6.1.66, но пока непонятно какое из добавленных в этот выпуск исправлений решает проблему, так как явно связанных с VFS и Ext4 изменений в ядре 6.1.66 нет (скорее всего речь ведётся о прекращении проявления проблемы в deb-пакете на базе ядра 6.1.66, в то время как фактически исправление было добавлено в ветку ядра 6.1.65, в которой имеются изменения, связанные с Ext4).

Дополнение: Проверить текущую версию запущенного ядра на Debian 12 можно командой «uname -a», ошибка содержится в версии ядра 6.1.0-14. В случае установки данной версии в качестве обходного пути предлагается использовать предыдущую версию ядра, так как Debian сохраняет три версии ядра при обновлениях.



Источник: opennet.ru