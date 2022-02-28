Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 4.1

Состоялся выпуск децентрализованной платформы для организации видеохостинга и видеовещания PeerTube 4.1. PeerTube предлагает независимую от отдельных поставщиков альтернативу YouTube, Dailymotion и Vimeo, использующую сеть распространения контента на базе P2P-коммуникаций и связывания между собой браузеров посетителей. Наработки проекта распространяются под лицензией AGPLv3.

Основные новшества:

Улучшена работа встроенного видеопроигрывателя на мобильных устройствах. При касании к центру показывается вплывающий блок кнопок, позволяющий управлять воспроизведением без использования нижней панели. Увеличен размер нижней панели для упрощения работы с сенсорных экранов. При просмотре в полноэкранном режиме обеспечено автоматическое включение ландшафтного режима при повороте экрана. Добавлена возможность быстрой перемотки на 10 секунд вперёд и назад через двойное касание к правому или левому краю проигрывателя.

Предоставлена возможность разработки плагинов для интеграции произвольных страниц в интерфейс PeerTube и добавления своих полей в форму обновления видео, показываемых во вкладке с информацией о видео.

Добавлены дополнительные фильтры результатов поиска, позволяющие показывать в выводе только видео, каналы или списки воспроизведения. При помощи фильтров, например, удобно находить каналы или спискам воспроизведения на определённые темы.

Расширены возможности по настройке серверов PeerTube. Администраторы теперь могут определять тип конфиденциальности, по умолчанию применяемый к загружаемым видео (например, вместо типа «public» можно выбрать типы «unlisted», «private» и «internal»), задавать применяемую по умолчанию лицензию на контент и отключать определённую функциональность (например, запретить загрузку видео или отправку комментариев).

Предоставлена возможность отключения использования P2P-протокола доставки, применяемого по умолчанию для популярных видео с целью снижения нагрузки на сервер за счёт вовлечение пользователей в распространение контента. P2P-режим также можно отключить для видео, встраиваемого во внешние web-страницы.

Реализована возможность настройки поведения формы входа и отображения в форме входа кнопок для доступных плагинов аутентификации, а также автоматического перенаправления на внешнюю платформу аутентификации при нажатии кнопки входа.

Напомним, что PeerTube базируется на применении BitTorrent-клиента WebTorrent, запускаемого в браузере и использующего технологию WebRTC для организации прямого P2P-канала связи между браузерами, и протокола ActivityPub, позволяющего объединить разрозненные серверы с видео в общую федеративную сеть, в которой посетители участвуют в доставке контента и имеют возможность подписки на каналы и получения уведомлений о новых видео. Предоставляемый проектом web-интерфейс построен с использованием фреймворка Angular.

Федеративная сеть PeerTube образуется как содружество связанных между собой небольших серверов хостинга видео, на каждом из которых имеется свой администратор и могут быть приняты свои правила. Каждый сервер с видео выполняет роль BitTorrent-трекера, на котором размещены учётные записи пользователей данного сервера и их видео. Идентификатор пользователя формируются в форме «@имя_пользователя@домен_сервера». Передача данных при просмотре осуществляется непосредственно из браузеров других посетителей, просматривающих контент.

Если видео никто не просматривает, отдача организуется сервером, на который изначально загружено видео (используется протокол WebSeed). Помимо распределения трафика между пользователями, просматривающими видео, PeerTube также позволяет узлам, запущенным авторами для первичного размещения видео, кэшировать видео других авторов, формируя распределённую сеть не только из клиентов, но и из серверов, а также обеспечивая отказоустойчивость. Имеется поддержка потокового вещания (live streaming) с доставкой контента в режиме P2P (для управления стримингом могут использоваться типовые программы, такие как OBS).

Для начала вещания через PeerTube пользователю достаточно загрузить на один из серверов видеоролик, описание и набор тегов. После этого ролик станет доступен во всей федеративной сети, а не только с сервера первичной загрузки. Для работы с PeerTube и участия в распространении контента достаточно обычного браузера и не требуется установка дополнительного ПО. Пользователи могут отслеживать активности в выбранных видеоканалах, подписавшись на интересующие каналы в федеративных социальных сетях (например, в Mastodon и Pleroma) или через RSS. Для распространения видео с использованием P2P-коммуникаций пользователь также может добавить на свой сайт специальный виджет со встроенным web-плеером.

В настоящее время для размещения контента функционирует около 900 серверов, поддерживаемых разными добровольцами и организациями. Если пользователя не устраивают правила размещения видео на определённом сервере PeerTube, он может подключиться к другому серверу или запустить свой собственный сервер. Для быстрого развёртывания сервера предоставляется преднастроенный образ в формате Docker (chocobozzz/peertube).



Источник: opennet.ru