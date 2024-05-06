Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 6.1

Состоялся выпуск децентрализованной платформы для организации видеохостинга и видеовещания PeerTube 6.1. PeerTube предлагает независимую от отдельных поставщиков альтернативу YouTube, Dailymotion и Vimeo, использующую сеть распространения контента на базе P2P-коммуникаций и связывания между собой браузеров посетителей. Наработки проекта распространяются под лицензией AGPLv3.

Основные новшества:

Предоставлена возможность экспорта всех данных, связанных с учётной записью, среди которых видео, каналы и настройки. Данные экспортируются в форме одного загружаемого архива, который может использоваться для импорта на другой системе.

Обеспечено сохранение оригинального файла с видео, изначально загруженного в PeerTube и затем перекодированного в другие форматы (раньше после перекодирования исходный файл удалялся). Добавленная возможность позволяет использовать PeerTube для хранения своих видеоархивов, без деления на локальные и внешние видео.

Добавлена возможность создания баннера для своего сервера, который будет отображаться на станице о сервере, на странице входа, при регистрации и при поиске в каталоге JoinPeerTube, а также на страницах, в которых используется тег «<peertube-instance-banner>». Аналогично добавлена возможность добавления аватара, видимо в мобильном приложении и на домашней странице сервера.

Задержка перед началом подсчёта просмотров видео снижена с 30 до 10 секунд по аналогии с Vimeo, Instagram, TikTok и Mux. При подсчёте просмотров теперь учитывается не только IP-адрес, но и идентификатор браузера. На странице со статистикой просмотров обеспечено отображение данных в привязке к отдельным регионам, а не только к странам.

Для упрощения доступа к субтитрам в видеопроигрыватель добавлена отдельная кнопка «СС» (7 на скриншоте ниже), при нажатии на которую будет включён показ субтитров на последнем выбранном языке. Также предоставлена возможность смены языка через меню с настройками (8 на скриншоте).

В интерфейсе пользователя предоставлена возможность загрузки видео напрямую из библиотеки.

Для администратора добавлены возможности сортировки пользователей и видео по размеру данных, сохранённых на диске.

Устранены две уязвимости в реализации протокола ActivityPub. Первая уязвимость приводит к утечке данных, связанных с приватными видео, таких как комментарии и лайки. Вторая уязвимость касается некорректного управления доступом к объектам JSON-LD, загруженным из федеративной сети.

Платформа PeerTube изначально была основана на применении BitTorrent-клиента WebTorrent, запускаемого в браузере и использующего технологию WebRTC для организации прямого P2P-канала связи между браузерами. Позднее вместо WebTorrent был задействован протокол HLS (HTTP Live Streaming) в связке с WebRTC, позволяющий адаптивно управлять потоком в зависимости от полосы пропускания. Для объединения разрозненных серверов с видео в общую федеративную сеть, в которой посетители участвуют в доставке контента и имеют возможность подписки на каналы и получения уведомлений о новых видео, задействован протокол ActivityPub. Предоставляемый проектом web-интерфейс построен с использованием фреймворка Angular.

Федеративная сеть PeerTube образуется как содружество связанных между собой небольших серверов хостинга видео, на каждом из которых имеется свой администратор и могут быть приняты свои правила. Каждый сервер с видео выполняет роль BitTorrent-трекера, на котором размещены учётные записи пользователей данного сервера и их видео. Идентификатор пользователя формируются в форме «@имя_пользователя@домен_сервера». Передача данных при просмотре осуществляется непосредственно из браузеров других посетителей, просматривающих контент.

Если видео никто не просматривает, отдача организуется сервером, на который изначально загружено видео (используется протокол WebSeed). Помимо распределения трафика между пользователями, просматривающими видео, PeerTube также позволяет узлам, запущенным авторами для первичного размещения видео, кэшировать видео других авторов, формируя распределённую сеть не только из клиентов, но и из серверов, а также обеспечивая отказоустойчивость. Имеется поддержка потокового вещания (live streaming) с доставкой контента в режиме P2P (для управления стримингом могут использоваться типовые программы, такие как OBS).

Для начала вещания через PeerTube пользователю достаточно загрузить на один из серверов видеоролик, описание и набор тегов. После этого ролик станет доступен во всей федеративной сети, а не только с сервера первичной загрузки. Для работы с PeerTube и участия в распространении контента достаточно обычного браузера и не требуется установка дополнительного ПО. Пользователи могут отслеживать активности в выбранных видеоканалах, подписавшись на интересующие каналы в федеративных социальных сетях (например, в Mastodon и Pleroma) или через RSS. Для распространения видео с использованием P2P-коммуникаций пользователь также может добавить на свой сайт специальный виджет со встроенным web-плеером.

В настоящее время для размещения контента функционирует 1126 серверов, поддерживаемых разными добровольцами и организациями. Если пользователя не устраивают правила размещения видео на определённом сервере PeerTube, он может подключиться к другому серверу или запустить свой собственный сервер. Для быстрого развёртывания сервера предоставляется преднастроенный образ в формате Docker (chocobozzz/peertube).



Источник: opennet.ru