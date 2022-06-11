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Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 5.4

После 6 месяцев разработки сформирован релиз пользовательского окружения Cinnamon 5.4, в рамках которого сообществом разработчиков дистрибутива Linux Mint развивается форк оболочки GNOME Shell, файлового менеджера Nautilus и оконного менеджера Mutter, нацеленный на предоставление окружения в классическом стиле GNOME 2 с поддержкой удачных элементов взаимодействия из GNOME Shell. Cinnamon основывается на компонентах GNOME, но эти компоненты поставляются как периодически синхронизируемый форк, не связанный внешними зависимостями с GNOME. Новый выпуск Cinnamon будет предложен в дистрибутиве Linux Mint 21, который планируется выпустить в июле.

Основные новшества:

  • Оконный менеджер Muffin переведён на свежую кодовую базу оконного менеджера Metacity, развиваемого проектом GNOME. Обновлён используемый проектом интерпретатор JavaScript (GJS). Указанные изменения потребовали значительной внутренней переработки, которой и было уделено основное внимание при подготовке новой ветки.
  • Упрощена привязка действий при подведении курсора к углам экрана (hotcorner).
  • Улучшена поддержка нецелых значений при масштабировании.
  • Реализована концепция логических мониторов, при которой первичный монитор не всегда равен 0.
  • Апплет xrandr переведён на использование API оконного менеджера Muffin.
  • Добавлена возможность копирования информации о системе в буфер обмена.
  • Переработан апплет для изменения раскладки и настройки клавиатуры.
  • В апплете с меню добавлена возможность показа дополнительных действий в запущенных приложениях (например, открытие режима инкогнито в браузере или написание нового сообщения в почтовом клиенте).
  • В апплете управления звуком обеспечено скрытие кнопки выключения микрофона, если микрофон не используется.
  • Для настройки Bluetooth-соединений вместо Blueberry, надстройки над GNOME Bluetooth, предложен интерфейс на базе Blueman, GTK-приложения, использующего стек Bluez.
    Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 5.4

Источник: opennet.ru

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