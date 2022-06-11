Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 5.4

После 6 месяцев разработки сформирован релиз пользовательского окружения Cinnamon 5.4, в рамках которого сообществом разработчиков дистрибутива Linux Mint развивается форк оболочки GNOME Shell, файлового менеджера Nautilus и оконного менеджера Mutter, нацеленный на предоставление окружения в классическом стиле GNOME 2 с поддержкой удачных элементов взаимодействия из GNOME Shell. Cinnamon основывается на компонентах GNOME, но эти компоненты поставляются как периодически синхронизируемый форк, не связанный внешними зависимостями с GNOME. Новый выпуск Cinnamon будет предложен в дистрибутиве Linux Mint 21, который планируется выпустить в июле.

Основные новшества:

Оконный менеджер Muffin переведён на свежую кодовую базу оконного менеджера Metacity, развиваемого проектом GNOME. Обновлён используемый проектом интерпретатор JavaScript (GJS). Указанные изменения потребовали значительной внутренней переработки, которой и было уделено основное внимание при подготовке новой ветки.

Упрощена привязка действий при подведении курсора к углам экрана (hotcorner).

Улучшена поддержка нецелых значений при масштабировании.

Реализована концепция логических мониторов, при которой первичный монитор не всегда равен 0.

Апплет xrandr переведён на использование API оконного менеджера Muffin.

Добавлена возможность копирования информации о системе в буфер обмена.

Переработан апплет для изменения раскладки и настройки клавиатуры.

В апплете с меню добавлена возможность показа дополнительных действий в запущенных приложениях (например, открытие режима инкогнито в браузере или написание нового сообщения в почтовом клиенте).

В апплете управления звуком обеспечено скрытие кнопки выключения микрофона, если микрофон не используется.

Для настройки Bluetooth-соединений вместо Blueberry, надстройки над GNOME Bluetooth, предложен интерфейс на базе Blueman, GTK-приложения, использующего стек Bluez.

Источник: opennet.ru