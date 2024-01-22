Выпуск DietPi 9.0, дистрибутива для одноплатных ПК

Опубликован выпуск специализированного дистрибутива DietPi 9.0, предназначенного для использования на одноплатных ПК на базе архитектур ARM и RISC-V, таких как Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, BananaPi, BeagleBone Black, Rock64, Rock Pi, Quartz64, Pine64, Asus Tinker, Odroid и VisionFive 2. Дистрибутив построен на пакетной базе Debian и доступен в сборках для более, чем 50 плат. DietPi также может применяться для создания компактных окружений для виртуальных машин и обычных ПК на базе архитектуры x86_64. Сборки для плат отличаются компактностью (в среднем 130 МБ) и занимают меньше места на накопителе, по сравнению с Raspberry Pi OS и Armbian.

Проект оптимизирован для минимального потребления ресурсов и развивает несколько собственных утилит: интерфейс для установки приложений DietPi-Software, конфигуратор DietPi-Config, система резервного копирования DietPi-Backup, механизм ведения временных логов DietPi-Ramlog (также поддерживается rsyslog), интерфейс для установки приоритетов выполнения процессов DietPi-Services и система доставки обновлений DietPi-Update. Утилиты предоставляют консольный интерфейс пользователя с меню и диалогами на базе whiptail. Поддерживается режим полной автоматизации установки, позволяющий провести инсталляцию на платы без участия пользователя.

В новой версии:

Прекращена поддержка сборок на базе Debian 10 и обновлены сборки на основе репозиториев Debian 11 и Debian 12.

Сформирован новый образ для варианта платы Orange Pi Zero 3 с 1.5ГБ ОЗУ.

Улучшена поддержка платы Raspberry Pi 5.

В заставке вместо свободного места на накопителе обеспечен показ размера накопителя и используемого места в процентах.

В сборки на базе Debian 12 добавлены пакеты с игровым клиентом Moonlight.

В состав возвращён Logitech Media Server, который теперь собирается из ночных сборок, а не релизов.

Решена проблема с неработоспособностью Wi-Fi и Bluetooth на плате Orange Pi 3B из-за того, что оказались незагруженными некоторые необходимые модули ядра.

Источник: opennet.ru