Выпуск дисплейного сервера Mir 2.7

Представлен релиз дисплейного сервера Mir 2.7, разработка которого продолжается компанией Canonical, несмотря на отказ от развития оболочки Unity и редакции Ubuntu для смартфонов. Mir остаётся востребован в проектах Canonical и теперь позиционируется как решение для встраиваемых устройств и интернета вещей (IoT). Mir может использоваться в качестве композитного сервера для Wayland, что позволяет запускать в окружениях на базе Mir любые приложения, использующие Wayland (например, собранные с GTK3/4, Qt5 или SDL2). Пакеты для установки подготовлены для Ubuntu 20.04, 21.10 и 22.04-test (PPA) и Fedora 33, 34, 35 и 36. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

В состав новой версии включена библиотека MirOil, предоставляющая прослойку для перевода на новые версии Mir графического окружения Lomiri, продолжающего развитие оболочки Unity8. Добавлена опция «idle-timeout» для настройки отключения экрана после определённого времени неактивности. Добавлена поддержка протокола zwp_text_input_manager_v2, востребованного в экранных клавиатурах и приложениях на Qt. Улучшено управление фокусом ввода для клавиатуры. Разработка переведена на использование стандарта С++20.



Источник: opennet.ru