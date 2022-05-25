Выпуск дисплейного сервера Mir 2.8

Представлен релиз дисплейного сервера Mir 2.8, разработка которого продолжается компанией Canonical, несмотря на отказ от развития оболочки Unity и редакции Ubuntu для смартфонов. Mir остаётся востребован в проектах Canonical и теперь позиционируется как решение для встраиваемых устройств и интернета вещей (IoT). Mir может использоваться в качестве композитного сервера для Wayland, что позволяет запускать в окружениях на базе Mir любые приложения, использующие Wayland (например, собранные с GTK3/4, Qt5 или SDL2). Пакеты для установки подготовлены для Ubuntu 20.04, 21.10 и 22.04 (PPA) и Fedora 33, 34, 35 и 36. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

В новой версии:

Добавлена поддержка экспериментального расширения протокола wlr_screencopy_unstable_v1, позволяющего создавать утилиты для создания скриншотов.

При сборке обеспечена генерация кода с определениями протокола Wayland.

Код и API графической платформы переработан для будущей поддержки гетерогенных и гибридных GPU-окружений.

Добавлена опция «—x11-window-title» для выставления заголовка окна на платформе X11.

Реализована сборка и тестирование Mir на системах с архитектурой RISC-V.

Обеспечена проверка сборки в экспериментальных ветках Ubuntu 22.10, Fedora Rawhide, Debian Sid и Alpine Edge.

Источник: opennet.ru