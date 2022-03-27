Выпуск дистрибутива 4MLinux 39.0

Опубликован выпуск 4MLinux 39.0, минималистичного пользовательского дистрибутива, не являющегося ответвлением от других проектов и использующего графическое окружение на базе JWM. 4MLinux может использоваться не только в качестве Live-окружения для воспроизведения мультимедийных файлов и решения пользовательских задач, но и в роли системы для восстановления после сбоев и платформы для запуска серверов LAMP (Linux, Apache, MariaDB и PHP). Для загрузки подготовлена два iso-образа (1 ГБ, x86_64) с графическим окружением и с подборкой программ для серверных систем.
В новой версии:
- В состав включён сервер с реализацией FSP (File Service Protocol), протокола передачи файлов по сети, основанного на UDP. В качестве клиента может использоваться программа gFTP.
- Проведена работа по улучшению отрисовки шрифтов.
- В установочном скрипте улучшена поддержка дисковых разделов JBD (Journaling Block Device).
- В список приложений, доступных для быстрой установки, добавлены текстовый редактор Bluefish, инструментарий для создания USB-носителей Ventoy и стратегическая игра TripleA.
- Утилита youtube-dl заменена на более активно развиваемый аналог yt-dlp.
- Обновлены версии программ: Mesa 21.3.7, Wine 7.4, LibreOffice 7.3.1, AbiWord 3.0.5, GIMP 2.10.30, Gnumeric 1.12.51, DropBox 143.4.4161, Firefox 97.0.1, Chromium 98.0.4758, Thunderbird 91.6.1, Audacious 4.1, VLC 3.0.16, mpv 0.34.0, Apache 2.4.53, MariaDB 10.7.3, PHP 7.4.28, Perl 5.34.0, Python 3.9.9. Ядро Linux обновлено до версии 5.16.14.
Источник: opennet.ru