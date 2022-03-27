Выпуск дистрибутива 4MLinux 39.0

Опубликован выпуск 4MLinux 39.0, минималистичного пользовательского дистрибутива, не являющегося ответвлением от других проектов и использующего графическое окружение на базе JWM. 4MLinux может использоваться не только в качестве Live-окружения для воспроизведения мультимедийных файлов и решения пользовательских задач, но и в роли системы для восстановления после сбоев и платформы для запуска серверов LAMP (Linux, Apache, MariaDB и PHP). Для загрузки подготовлена два iso-образа (1 ГБ, x86_64) с графическим окружением и с подборкой программ для серверных систем.

В новой версии: