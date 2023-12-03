Выпуск дистрибутива 4MLinux 44.0

Представлен выпуск 4MLinux 44.0, минималистичного пользовательского дистрибутива, не являющегося ответвлением от других проектов и использующего графическое окружение на базе JWM. 4MLinux может использоваться не только в качестве Live-окружения для воспроизведения мультимедийных файлов и решения пользовательских задач, но и в роли системы для восстановления после сбоев и платформы для запуска серверов LAMP (Linux, Apache, MariaDB и PHP). Для загрузки подготовлены три live-образа (x86_64) с графическим окружением (1.3 ГБ), подборкой программ для серверных систем (1.3 ГБ) и урезанным окружением (14 МБ).

В новой версии: