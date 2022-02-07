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Выпуск дистрибутива Absolute Linux 15.0

Опубликован релиз легковесного дистрибутива Absolute Linux 15.0, основанного на кодовой базе Slackware 15. Графическое окружение дистрибутива построено на базе оконного менеджера IceWM, рабочего стола ROX Desktop и файловых менеджеров qtFM и arox (rox-filer). Для настройки используется собственный конфигуратор. В поставку входят такие приложения, как Firefox (опционально предлагаются Chrome и Luakit), OpenOffice, Kodi, Pidgin, GIMP, WPClipart, Thunderbird, K3B, Frostwire и Deluge. Размер iso-образа составляет 2.38 ГБ (x86_64).

Выпуск дистрибутива Absolute Linux 15.0


Источник: opennet.ru

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