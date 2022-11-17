Опубликован выпуск дистрибутива «Альт Рабочая станция К 10.1», поставляемого с графическим окружением на основе KDE Plasma. Загрузочные и live-образы подготовлены для архитектуры x86_64 (6.1 ГБ, 4.3 ГБ). Операционная система внесена в Единый реестр российских программ и удовлетворят требованиям перехода на инфраструктуру под управлением отечественных ОС. В основной состав интегрированы российские корневые сертификаты шифрования.

Как и другие операционные системы из семейства ОС «Альт», дистрибутив снабжён графическим интерфейсом Alterator для настройки системы, который позволяет управлять пользователями и группами, просматривать системные журналы, добавлять принтеры, настраивать сеть и многое другое. Система успешно работает в домене Active Directory (аутентификация в домене, доступ к файловым ресурсам и ресурсам печати). Присутствуют типовые инструменты для выполнения офисных задач — веб-браузер, офисный пакет текстовых редакторов и таблиц, а также проигрыватели и редакторы звука и видео.

Свободно использовать загруженную версию могут только физические лица, в том числе – индивидуальные предприниматели. Коммерческие и государственные организации могут скачивать и тестировать дистрибутив. Для постоянной работы в корпоративной инфраструктуре юридическим лицам необходимо приобретать лицензии или заключать лицензионные договоры в письменной форме.

Основные новшества:

Добавлена поддержка установки системы при помощи утилиты Ventoy.

Добавлен режим веб-киоска: возможна установка системы в варианте для ограниченного использования, при котором пользователю доступен только веб-браузер.

В установочном образе доступен режим загрузки в Live-режиме, в котором можно проверить работоспособность системы перед установкой.

Включён сервис слежения за свободной памятью systemd-oomd, который улучшает поведение системы при нехватке памяти. При принудительном завершении приложений сервисом oomd пользователю выводится отдельное уведомление.

При установке предоставлена возможность создания подразделов Btrfs.

Добавлен профиль автоматической разметки дисков для системы резервного копирования Timeshift.

При обнаружении неудачи обновления в центре приложений Discover настроен запуск восстановления системы (при использовании Btrfs перед обновлением создаётся точка восстановления).

Обновлены версии приложений: KDE Plasma 5.24, KDE Gear 22.04, KDE Frameworks 5.97, Mesa 22.0.

Источник: opennet.ru