Опубликован выпуск дистрибутива «Альт Рабочая станция К 10.1», поставляемого с графическим окружением на основе KDE Plasma. Загрузочные и live-образы подготовлены для архитектуры x86_64 (6.1 ГБ, 4.3 ГБ). Операционная система внесена в Единый реестр российских программ и удовлетворят требованиям перехода на инфраструктуру под управлением отечественных ОС. В основной состав интегрированы российские корневые сертификаты шифрования.
Как и другие операционные системы из семейства ОС «Альт», дистрибутив снабжён графическим интерфейсом Alterator для настройки системы, который позволяет управлять пользователями и группами, просматривать системные журналы, добавлять принтеры, настраивать сеть и многое другое. Система успешно работает в домене Active Directory (аутентификация в домене, доступ к файловым ресурсам и ресурсам печати). Присутствуют типовые инструменты для выполнения офисных задач — веб-браузер, офисный пакет текстовых редакторов и таблиц, а также проигрыватели и редакторы звука и видео.
Свободно использовать загруженную версию могут только физические лица, в том числе – индивидуальные предприниматели. Коммерческие и государственные организации могут скачивать и тестировать дистрибутив. Для постоянной работы в корпоративной инфраструктуре юридическим лицам необходимо приобретать лицензии или заключать лицензионные договоры в письменной форме.
Основные новшества:
- Добавлена поддержка установки системы при помощи утилиты Ventoy.
- Добавлен режим веб-киоска: возможна установка системы в варианте для ограниченного использования, при котором пользователю доступен только веб-браузер.
- В установочном образе доступен режим загрузки в Live-режиме, в котором можно проверить работоспособность системы перед установкой.
- Включён сервис слежения за свободной памятью systemd-oomd, который улучшает поведение системы при нехватке памяти. При принудительном завершении приложений сервисом oomd пользователю выводится отдельное уведомление.
- При установке предоставлена возможность создания подразделов Btrfs.
- Добавлен профиль автоматической разметки дисков для системы резервного копирования Timeshift.
- При обнаружении неудачи обновления в центре приложений Discover настроен запуск восстановления системы (при использовании Btrfs перед обновлением создаётся точка восстановления).
- Обновлены версии приложений: KDE Plasma 5.24, KDE Gear 22.04, KDE Frameworks 5.97, Mesa 22.0.
Источник: opennet.ru