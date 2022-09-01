Выпуск дистрибутива Armbian 22.08

Опубликован выпуск Linux-дистрибутива Armbian 22.08, предоставляющего компактное системное окружение для различных одноплатных компьютеров на базе процессоров ARM, включая различные модели Raspberry Pi, Odroid, Orange Pi, Banana Pi, Helios64, pine64, Nanopi и Cubieboard на базе процессоров Allwinner, Amlogic, Actionsemi, Freescale / NXP, Marvell Armada, Rockchip, Radxa и Samsung Exynos.

Для формирования сборок используются пакетные базы Debian и Ubuntu, но окружение полностью пересобирается при помощи собственной сборочной системы с включением оптимизаций для уменьшения размера, увеличения производительности и применения дополнительных механизмов защиты. Например, раздел /var/log монтируется с использованием zram и хранится в ОЗУ в сжатом виде со сбросом данных на накопитель раз в день или при завершении работы. Раздел /tmp монтируется при помощи tmpfs.

Проектом поддерживается более 30 вариантов сборок ядра Linux для разных платформ ARM и ARM64. Для упрощения создания своих системных образов, пакетов и редакций дистрибутива предоставляется SDK. Для подкачки используется ZSWAP. При входе по SSH предоставляется опция для использования двухфакторной аутентификации. В состав входит эмулятор box64, позволяющий запускать программы, собранные для процессоров на базе архитектуры x86. В качестве файловой системы применяется ZFS. Предлагаются готовые пакеты для запуска пользовательских окружений на базе KDE, GNOME, Budgie, Cinnamon, i3-wm, Mate, Xfce и Xmonad.

Особенности выпуска:

Добавлена поддержка платы Rockchip RK3588 Rock 5b WIP.

Пакеты синхронизированы с репозиториями Debian 11. Пакеты с ядром Linux обновлены до версий 5.15 и 5.19.

Включены дополнительные механизмы для анализа безопасности кода.

Усилено тестирование процессов обновления ядра и u-boot, подобные тесты теперь могут выполняться после каждого изменения.

Реализовано применение автоматизированных сборочных процессов для еженедельной пересборки образов, развиваемых сообществом.

Улучшена документация для разработчиков и сопровождающих платы.

Источник: opennet.ru