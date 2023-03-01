Выпуск дистрибутива Armbian 23.02

Опубликован выпуск Linux-дистрибутива Armbian 23.02, предоставляющего компактное системное окружение для различных одноплатных компьютеров на базе процессоров ARM, включая различные модели Raspberry Pi, Odroid, Orange Pi, Banana Pi, Helios64, pine64, Nanopi и Cubieboard на базе процессоров Allwinner, Amlogic, Actionsemi, Freescale / NXP, Marvell Armada, Rockchip, Radxa и Samsung Exynos.
Для формирования сборок используются пакетные базы Debian и Ubuntu, но окружение полностью пересобирается при помощи собственной сборочной системы с включением оптимизаций для уменьшения размера, увеличения производительности и применения дополнительных механизмов защиты. Например, раздел /var/log монтируется с использованием zram и хранится в ОЗУ в сжатом виде со сбросом данных на накопитель раз в день или при завершении работы. Раздел /tmp монтируется при помощи tmpfs.
Проектом поддерживается более 30 вариантов сборок ядра Linux для разных платформ ARM и ARM64. Для упрощения создания своих системных образов, пакетов и редакций дистрибутива предоставляется SDK. Для подкачки используется ZSWAP. При входе по SSH предоставляется опция для использования двухфакторной аутентификации. В состав входит эмулятор box64, позволяющий запускать программы, собранные для процессоров на базе архитектуры x86. В качестве файловой системы может использоваться ZFS. Предлагаются готовые пакеты для запуска пользовательских окружений на базе KDE, GNOME, Budgie, Cinnamon, i3-wm, Mate, Xfce и Xmonad.
Особенности выпуска:
- Добавлена поддержка платформы Rockchip RK3588 и обеспечена официальная поддержка основанных на данной платформе плат Radxa Rock 5 и Orange Pi 5.
- Улучшена поддержка плат Orange Pi R1 Plus, Raspberry Pi 3, JetHub D1/D1+, Rockchip64, Nanopi R2S, Bananapi M5, Bananapi M2PRO.
- Пакеты синхронизированы с репозиториями Debian и Ubuntu. Добавлены экспериментальные сборки на основе Debian 12 и Ubuntu 23.04.
- Пакеты с ядром Linux обновлены до версий 6.1. В ядре 6.1 по умолчанию включена ФС AUFS.
- Полностью переработан сборочный инструментарий, который планируют задействовать для сборки следующего выпуска. Из особенностей нового инструментария называется упрощённая система логов, прекращение использования внешних компиляторов, переделанная система кэширования и поддержка сборки на всех архитектурах и ОС, включая официальную поддержку окружений WSL2.
- Обеспечена автоматизированная сборка образов, развиваемых сообществом.
- Добавлена поддержка различных игровых контроллеров.
- Добавлена поддержка Waydroid, пакета для запуска Android в дистрибутивах Linux.
- Улучшен скрипт настройки звука.
- Осуществлён переход на драйвер 882xbu для беспроводных USB-адаптеров на базе чипов RTL8812BU и RTL8822BU.
- В сборки с графическими окружениями добавлен пакет gnome-disk-utility.
- Во все сборки кроме минимальной добавлен пакет nfs-common.
- В сборки на базе Debian 12 добавлен пакет wpasupplicant.
Источник: opennet.ru