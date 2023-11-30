Выпуск дистрибутива Armbian 23.11

Представлен выпуск Linux-дистрибутива Armbian 23.11, предоставляющего компактное системное окружение для различных одноплатных компьютеров с процессорами на базе архитектур ARM, RISC-V и x86, включая различные модели Raspberry Pi, Odroid, Orange Pi, Banana Pi, Helios64, pine64, Nanopi и Cubieboard на базе процессоров Allwinner, Amlogic, Actionsemi, Freescale / NXP, Marvell Armada, Rockchip, Radxa и Samsung Exynos.

Для формирования сборок используются пакетные базы Debian и Ubuntu, но окружение полностью пересобирается при помощи собственной сборочной системы с включением оптимизаций для уменьшения размера, увеличения производительности и применения дополнительных механизмов защиты. Например, раздел /var/log монтируется с использованием zram и хранится в ОЗУ в сжатом виде со сбросом данных на накопитель раз в день или при завершении работы. Раздел /tmp монтируется при помощи tmpfs.

Проектом поддерживается более 30 вариантов сборок ядра Linux для разных платформ ARM и ARM64. Для упрощения создания своих системных образов, пакетов и редакций дистрибутива предоставляется SDK. Для подкачки используется ZSWAP. При входе по SSH предоставляется опция для использования двухфакторной аутентификации. В состав входит эмулятор box64, позволяющий запускать программы, собранные для процессоров на базе архитектуры x86. Предлагаются готовые пакеты для запуска пользовательских окружений на базе KDE, GNOME, Budgie, Cinnamon, i3-wm, Mate, Xfce и Xmonad.

Особенности выпуска:

Усовершенствованы правила поддержки плат, подразумевающие наличие трёх уровней поддержки: стандартный (полное сопровождение), промежуточный (staging, проверка готовности поддержки) и сопровождение сообществом. В категорию стандартной поддержки переведены платы Khadas VIM1S, Khadas VIM4, Texas Instruments TDA4VM и Xiaomi Pad 5 Pro.

Добавлена поддержка плат Hikey 960, NanoPi R6S/R6C, TI SK-TDA4VM, Xiaomi-elish, Tanix TX6, Inovato Quadra и Mekotronics R58X-Pro.

Предоставлена возможность выбора разных менеджеров входа (LightDM, SDDM и GDM3).

Ядро Linux обновлено до выпуска 6.6. Добавлена возможность использования ядра 6.6 для плат NanoPi R6S/R6C.

Обновлены настройки ядра для поддержки Waydroid и Redroid (окружения для запуска Android-приложений в дистрибутивах Linux).

Для плат VIM1S/VIM4 включена поддержка Bluetooth.

Улучшена работа на платах Banana Pi CM4.

Для плат RK3588 задействовано свежее ядро Linux с экспериментальной поддержкой HDMI.

Устранены проблемы в менеджерах экрана.

Для плат RK3588 добавлена экспериментальная поддержка UEFI/EDK2.

Началось формирование ежедневных сборок на базе Debian 13 («Trixie») и Ubuntu 23.10.

Расширены автоматизированные тесты для проверки качества сборок.

Источник: opennet.ru