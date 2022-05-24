Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 3.0.0

Представлен релиз Linux-дистрибутива Clonezilla Live 3.0.0, предназначенного для быстрого клонирования дисков (копируются только используемые блоки). Задачи, выполняемые дистрибутивом сходны с проприетарным продуктом Norton Ghost. Размер iso-образа дистрибутива — 356 МБ (i686, amd64).

Дистрибутив основан на Debian GNU/Linux и в своей работе использует код таких проектов, как DRBL, Partition Image, ntfsclone, partclone, udpcast. Возможна загрузка с CD/DVD, USB Flash и по сети (PXE). Поддерживаются LVM2 и ФС ext2, ext3, ext4, reiserfs, reiser4, xfs, jfs, btrfs, f2fs, nilfs2, FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, HFS+, UFS, minix, VMFS3 и VMFS5 (VMWare ESX). Имеется режим массового клонирования по сети, в том числе с передачей трафика в multicast-режиме, позволяющем единовременно провести клонирование исходного диска на большое число клиентских машин. Возможно как клонирование с одного диска на другой, так и создание резервных копий через сохранение дискового образа в файл. Возможно клонирование на уровне целых дисков или отдельных разделов.

В новой версии:

Добавлена поддержка создания образов и клонирования разделов с ФС APFS (Apple File System).

Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian Sid по состоянию на 22 мая.

Ядро Linux обновлено до выпуска 5.17 (было 5.15).

Инструментарий Partclone обновлён до версии 0.3.20.

Добавлена поддержка резервного копирования шифрованных разделов в формате LUKS.

В состав live-образа включены пакеты wavemon, memtester, edac-utils, shc и uml-utilities. Из основного состава удалён пакет s3ql.

Предложен улучшенный механизм для проверки формата GPT/MBR.

В утилиты ocs-sr и ocs-onthefly добавлена пустая опция «-k0» для создания разделов с использованием настроек по умолчанию.

В загрузочное меню uEFI добавлен вызов утилиты для тестирования памяти.

Добавлен загрузочный параметр use_os_prober=no для отключения запуска os-prober, а также параметр use_dev_list_cache=no для отключения использования кэша доступных устройств.

Источник: opennet.ru