Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 3.0.2

Представлен релиз Linux-дистрибутива Clonezilla Live 3.0.2, предназначенного для быстрого клонирования дисков (копируются только используемые блоки). Задачи, выполняемые дистрибутивом сходны с проприетарным продуктом Norton Ghost. Размер iso-образа дистрибутива — 363 МБ (i686, amd64).

Дистрибутив основан на Debian GNU/Linux и в своей работе использует код таких проектов, как DRBL, Partition Image, ntfsclone, partclone, udpcast. Возможна загрузка с CD/DVD, USB Flash и по сети (PXE). Поддерживаются LVM2 и ФС ext2, ext3, ext4, reiserfs, reiser4, xfs, jfs, btrfs, f2fs, nilfs2, FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, HFS+, UFS, minix, VMFS3 и VMFS5 (VMWare ESX). Имеется режим массового клонирования по сети, в том числе с передачей трафика в multicast-режиме, позволяющем единовременно провести клонирование исходного диска на большое число клиентских машин. Возможно как клонирование с одного диска на другой, так и создание резервных копий через сохранение дискового образа в файл. Возможно клонирование на уровне целых дисков или отдельных разделов.

В новой версии:

Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian Sid по состоянию на 3 ноября.

Ядро Linux обновлено до версии 6.0.6.

В ocs-onthefly среди действий по восстановлению в режиме для начинающих обеспечен вывод подсказки об опциях «-k0» и «-k1».

В состав live-сборки включена утилита для настройки межсетевого экрана ufw.

Отключён по умолчанию сервис для системы мониторинга glances.

В меню добавлена опция «-sfs» для клонирования только метаданных.

Источник: opennet.ru