Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 3.0.3

Представлен релиз Linux-дистрибутива Clonezilla Live 3.0.3, предназначенного для быстрого клонирования дисков (копируются только используемые блоки). Задачи, выполняемые дистрибутивом сходны с проприетарным продуктом Norton Ghost. Размер iso-образа дистрибутива — 334 МБ (i686, amd64).

Дистрибутив основан на Debian GNU/Linux и в своей работе использует код таких проектов, как DRBL, Partition Image, ntfsclone, partclone, udpcast. Возможна загрузка с CD/DVD, USB Flash и по сети (PXE). Поддерживаются LVM2 и ФС ext2, ext3, ext4, reiserfs, reiser4, xfs, jfs, btrfs, f2fs, nilfs2, FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, HFS+, UFS, minix, VMFS3 и VMFS5 (VMWare ESX). Имеется режим массового клонирования по сети, в том числе с передачей трафика в multicast-режиме, позволяющем единовременно провести клонирование исходного диска на большое число клиентских машин. Возможно как клонирование с одного диска на другой, так и создание резервных копий через сохранение дискового образа в файл. Возможно клонирование на уровне целых дисков или отдельных разделов.

В новой версии:

Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian Sid по состоянию на 12 февраля.

Ядро Linux обновлено до ветки 6.1 (было ядро 6.0).

Инструментарий Partclone переведён на версию 0.3.23, в которой обновлён код для поддержки btrfs.

В меню восстановления показана опция «-j2», отключённая по умолчанию.

В меню сохранения показан раздел подкачки, который теперь может быть сохранён как и обычные разделы с данными. Доступно два режима сохранения: сохранение только метаданных (UUID/метка раздела) и создание полного дампа утилитой dd.

Улучшена поддержка конфигураций с несколькими шифрованными устройствами LUKS.

В setterm применена опция «—powersave off» для исключения погасания консоли.

В механизм обновления initramfs добавлена поддержка утилиты mkinitcpio, благодаря чему удалось решить проблемы с восстановлением Arch и Manjaro Linux.

В состав включена новая утилита ocs-live-ver для показа версии Clonezilla Live.

Утилита ocs-bttrack заменена на opentracker, так как Python 2 исключён из поставки Debian Sid.

Утилита тестирования памяти Memtest86+ обновлена до версии 6.00.

Источник: opennet.ru