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Выпуск дистрибутива Deepin 20.5, развивающего собственное графическое окружение

Опубликован релиз дистрибутива Deepin 20.5, основанного на пакетной базе Debian 10, но развивающего собственный рабочий стол Deepin Desktop Environment (DDE) и около 40 пользовательских приложений, среди которых музыкальный проигрыватель DMusic, видеоплеер DMovie, система обмена сообщениями DTalk, инсталлятор и центр установки программ Deepin Software Center. Проект основан группой разработчиков из Китая, но трансформировался в международный проект. Дистрибутив поддерживает русский язык. Все наработки распространяются под лицензией GPLv3. Размер загрузочного iso-образа 3 ГБ (amd64).

Компоненты рабочего стола и приложения разрабатываются с использованием языков C/C++ (Qt5) и Go. Ключевой особенностью рабочего стола Deepin является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений, отображается область системного лотка. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов (настройка громкости/яркости, подключённые накопители, часы, состояние сети и т.п.). Интерфейс запуска программ отображается на весь экран и предоставляет два режима — просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ.

Основные новшества:

  • Добавлена поддержка разблокировки экрана и входа в систему с использованием биометрической аутентификации на основе распознавания лица. В центр управления добавлена секция настройки аутентификации по лицу.
  • Добавлена кнопка «Pin Screenshots», позволяющая закрепить созданный скриншот в верхней части экрана, так что картинка отображается поверх других окон и остаётся видимой при работе с различными приложениями.
  • В почтовом клиенте реализована поддержка автоматического забора почти после переподключения к сети и возможность добавления/удаления папок. Переработан интерфейс пользователя, который переведён на использование Vue и Tinymce. Добавлена поддержка перехода к новым письмам через клик на системном уведомлении. Обеспечено закрепление типовых и агрегированных писем в верхней части. Добавлен интерфейс для предпросмотра вложений. Упрощено подключение к Gmail и Yahoo Mail. Добавлена поддержка импорта адресной книги в формате vCard.
  • В каталог приложений (App Store) добавлены функции для отправки отзывов и запроса обновлений. При проблемах с установкой или обновлением предоставлена возможность отправки разработчикам уведомления о проблеме. Реализована поддержка управления жестами на системах с сенсорными экранами.
    Выпуск дистрибутива Deepin 20.5, развивающего собственное графическое окружение
  • В приложении Grand Search значительно улучшена точность и качество поиска. Для уточнения результатов предоставлена возможность указания типов файлов и расширений в качестве ключевых слов.
    Выпуск дистрибутива Deepin 20.5, развивающего собственное графическое окружение
  • Ядро Linux обновлено до выпусков 5.15.24. Systemd обновлён до версии 250.
  • В сетевом конфигураторе для одного беспроводного адаптера разрешена установка нескольких IP-адресов.
  • Улучшен интерфейс для интерактивного запроса пароля при подключении к беспроводной сети.
  • В менеджере устройств (Device Manager) добавлена кнопка для отключения и включения устройств. Предоставлена возможность установки и обновления драйверов, поставляемых в пакетах deb.
  • В просмотрщике документов повышена производительность при отображении файлов в формате DOCX.
  • В просмотрщике видео расширено число поддерживаемых форматов.
  • В музыкальном проигрывателе появилась поддержка свободной перегруппировки элементов в списке воспроизведения через перетаскивание мышью.
  • В файловый менеджер добавлена настройка для скрытия расширений файлов. Для сторонних приложений предоставлены средства для добавления элементов в контекстное меню и привязки угловых меток к файлам.
  • Добавлены пакеты с драйверами для видеокарт NVIDIA.

Источник: opennet.ru

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