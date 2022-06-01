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Выпуск дистрибутива Deepin 20.6, развивающего собственное графическое окружение

Опубликован релиз дистрибутива Deepin 20.6, основанного на пакетной базе Debian 10, но развивающего собственный рабочий стол Deepin Desktop Environment (DDE) и около 40 пользовательских приложений, среди которых музыкальный проигрыватель DMusic, видеоплеер DMovie, система обмена сообщениями DTalk, инсталлятор и центр установки программ Deepin Software Center. Проект основан группой разработчиков из Китая, но трансформировался в международный проект. Дистрибутив поддерживает русский язык. Все наработки распространяются под лицензией GPLv3. Размер загрузочного iso-образа 3 ГБ (amd64).

Компоненты рабочего стола и приложения разрабатываются с использованием языков C/C++ (Qt5) и Go. Ключевой особенностью рабочего стола Deepin является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений, отображается область системного лотка. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов (настройка громкости/яркости, подключённые накопители, часы, состояние сети и т.п.). Интерфейс запуска программ отображается на весь экран и предоставляет два режима — просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ.

Основные новшества:

  • В менеджер приложений добавлена поддержка фильтрации и классификации результатов поиска с разделением найденных приложений для платформ Linux, Windows и Android.
    Выпуск дистрибутива Deepin 20.6, развивающего собственное графическое окружение
  • В web-браузере добавлены настройки и инструменты для автоматической очистки данных сеансов. Включено по умолчанию хранение Cookie в зашифрованном виде.
    Выпуск дистрибутива Deepin 20.6, развивающего собственное графическое окружение
  • В утилиту для работы с дисками добавлена поддержка управления логическими томами.
    Выпуск дистрибутива Deepin 20.6, развивающего собственное графическое окружение
  • Во время установки на диск предоставлена возможность выбора размера корневого раздела.
  • В интерфейсе для поиска информации (Grand Search) появилась поддержка разделения показа найденных файлов в зависимости от времени модификации и каталога с файлом, что может быть полезным при поиске файлов с одинаковым именем.
    Выпуск дистрибутива Deepin 20.6, развивающего собственное графическое окружение
  • Повышена точность и скорость работы приложения для оптического распознавания текста (OCR).
    Выпуск дистрибутива Deepin 20.6, развивающего собственное графическое окружение
  • В файловом менеджере оптимизирован интерфейс перемещения файлов в режиме drag&drop.
  • В календарь-планировщик добавлены настройки для напоминания через 15 минут, час, 4 часа и на следующий день. Предоставлена поддержка определения собственных типов событий.
  • В программе для работы с камерой добавлена поддержка кодирования при помощи Gstreamer.
  • В почтовом клиенте реализована поддержка добавления учётных записей и управления письмами с использованием протокола Exchange. Добавлен календарь. Обеспечено масштабирование предпросмотра изображений в теле письма.
  • В программу для рисования Draw добавлена поддержка форматов JPEG, PBM, PGM, PPM, XBM и XPM.
  • В программе для ведения голосовых заметок добавлена возможность выбора шрифта для текста.
  • В текстовом редакторе повышена точность определения кодировок.
  • Ядро Linux обновлено до версии 5.15.34, по умолчанию включён модуль ядра с поддержкой файловой системы NTFS3.
  • Добавлены новые сетевые драйверы для адаптеров rtw89 и bcm, перенесённые из ядра 5.17.
  • До ветки 510.x обновлены графические драйверы NVIDIA. В репозиторий добавлен пакет с открытыми драйверами NVIDIA.
  • Библиотека Qt обновлена до выпуска 5.15.3. Обновлены прошивки для графических карт.

Источник: opennet.ru

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