ProHoster > Блог > Новости интернета > Выпуск дистрибутива Deepin 20.8, развивающего собственное графическое окружение

Выпуск дистрибутива Deepin 20.8, развивающего собственное графическое окружение

Опубликован релиз дистрибутива Deepin 20.8, основанного на пакетной базе Debian 10, но развивающего собственный рабочий стол Deepin Desktop Environment (DDE) и около 40 пользовательских приложений, среди которых музыкальный проигрыватель DMusic, видеоплеер DMovie, система обмена сообщениями DTalk, инсталлятор и центр установки программ Deepin Software Center. Проект основан группой разработчиков из Китая, но трансформировался в международный проект. Дистрибутив поддерживает русский язык. Все наработки распространяются под лицензией GPLv3. Размер загрузочного iso-образа 4 ГБ (amd64).

Компоненты рабочего стола и приложения разрабатываются с использованием языков C/C++ (Qt5) и Go. Ключевой особенностью рабочего стола Deepin является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений, отображается область системного лотка. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов (настройка громкости/яркости, подключённые накопители, часы, состояние сети и т.п.). Интерфейс запуска программ отображается на весь экран и предоставляет два режима — просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ.

Основные новшества:

  • Добавлено новое приложение «Deepin Home», в котором собраны ссылки на полезные информационные ресурсы о дистрибутиве, такие как дискуссионные площадки, wiki, GitHub, новости, социальные сети и документация. В будущем планируется предоставить возможность отправки пожеланий, отзывов и отчётов о проблемах.
    Выпуск дистрибутива Deepin 20.8, развивающего собственное графическое окружение
  • В менеджере установки приложений ускорено открытие Wine-приложений после установки за счёт распаковки во время загрузки. Оптимизированы визуальные эффекты на страницах «Updates» и «Manage». Предоставлена возможность копирования и вставки комментариев на странице с информацией о программе. Оптимизировано отображение при уменьшении окна до минимального размера.
    Выпуск дистрибутива Deepin 20.8, развивающего собственное графическое окружение
  • В файловом менеджере предоставлена возможность сохранения файлов на диск как изображений, в контекстное меню добавлены кнопки для переименования и форматирования внешних накопителей, реализован интерфейс для выбора изображений для хранителя экрана.
    Выпуск дистрибутива Deepin 20.8, развивающего собственное графическое окружение
  • Библиотека Qt обновлена до версии 5.15.6, а ядро Linux до версии 5.15.77.
  • Добавлены новые пакеты с драйверами nvidia-driver-510, nvidia-graphics-drivers-470, nvidia-graphics-drivers-390.

Источник: opennet.ru

Добавить комментарий