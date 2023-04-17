Выпуск дистрибутива Deepin 20.9, развивающего собственное графическое окружение

Опубликован релиз дистрибутива Deepin 20.9, основанного на пакетной базе Debian 10, но развивающего собственный рабочий стол Deepin Desktop Environment (DDE) и около 40 пользовательских приложений, среди которых музыкальный проигрыватель DMusic, видеоплеер DMovie, система обмена сообщениями DTalk, инсталлятор и центр установки программ Deepin Software Center. Проект основан группой разработчиков из Китая, но трансформировался в международный проект. Дистрибутив поддерживает русский язык. Все наработки распространяются под лицензией GPLv3. Размер загрузочного iso-образа 4 ГБ (amd64).

Компоненты рабочего стола и приложения разрабатываются с использованием языков C/C++ (Qt5) и Go. Ключевой особенностью рабочего стола Deepin является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений, отображается область системного лотка. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов (настройка громкости/яркости, подключённые накопители, часы, состояние сети и т.п.). Интерфейс запуска программ отображается на весь экран и предоставляет два режима — просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ.

Основные новшества:

Библиотека Qt обновлена до версии 5.15.8.

Обновлено приложение для просмотра логов.

Обновлено приложение для управления коллекцией фотографий.

Обновлено приложения для рисования и создания иллюстраций.

Обновлено приложение для управления установкой пакетов.

Обеспечено автоматическое восстановление корневого раздела в случае повреждения в процессе загрузки.

Обновлена утилита для сбора логов.

Обновлён установщик пакетов.

Обновлён эмулятор терминала.

Проведена оптимизация стратегии режимов высокой производительности и сбалансированного режима.

Источник: opennet.ru